България

Арестуваха мъж, представил чужд паспорт на летището в София

Задържаният е многократно осъждан

6 ноември 2025, 11:43
Арестуваха мъж, представил чужд паспорт на летището в София
Източник: iStock Photos/Getty Images

С офийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 61-годишен мъж, представил чужд паспорт пред служители на ГКПП на Аерогара-София.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 3 ноември около 22:30 часа на Терминал 2 на летище "Васил Левски" София обвиняемият си послужил с чужд временен паспорт с цел да заблуди за самоличността си длъжностните лица.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 2 години, пробация или глоба от 100 до 300 лева.

Задържаният е многократно осъждан. Предвид възможността да извърши престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Източник: Прокуратура на Р България    
Последвайте ни
Арестуваха мъж, представил чужд паспорт на летището в София

Арестуваха мъж, представил чужд паспорт на летището в София

САЩ изстреляха Minuteman III, демонстрираха ядрена готовност

САЩ изстреляха Minuteman III, демонстрираха ядрена готовност

Борисов: Няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото

Борисов: Няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото

Жена е окована и изтезавана месеци от приятели, които

Жена е окована и изтезавана месеци от приятели, които "вече не я харесват‘’

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
10 златни правила за щастливо и здраво куче

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Ексклузивно

Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

Преди 5 часа
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби
Ексклузивно

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Преди 4 часа
<p>Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"</p>
Ексклузивно

Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"

Преди 5 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p> <p> </p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

 

Преди 4 часа

Виц на деня

Две приятелки влизат в магазин за дрехи. Идва консултантката да им помага: - Какъв размер сте? - Ами, височина 170 см, 90-60-90, руса, гърди... Приятелката…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Пияна французойка хвърли куче от 6-ия етаж в Несебър

България Преди 25 минути

Жената заявила, че причината да хвърли кучето от балкона била, че то е болно

Пеевски: Обжалвам американските санкции, ще приключа и английските

Пеевски: Обжалвам американските санкции, ще приключа и английските

България Преди 26 минути

„Аз работя само по закон”, подчерта лидерът на „ДПС-Ново начало”

„Толкова съм ядосана“: Кристен Стюарт избухна срещу неравенството в Холивуд

„Толкова съм ядосана“: Кристен Стюарт избухна срещу неравенството в Холивуд

Любопитно Преди 37 минути

Звездата от „Здрач“ произнесе страстна реч на женски обяд в Лос Анджелис, организиран от организацията, стояща зад наградите „Оскар“

Кола се удари в диво прасе на пътя край Симеоновград, 20-годишен е с опасност за живота

Кола се удари в диво прасе на пътя край Симеоновград, 20-годишен е с опасност за живота

България Преди 40 минути

Пробите ѝ за алкохол и наркотици на водачката са отрицателни

Жалби стопират плановетe за предотвратяване на кризата с боклука в София

Жалби стопират плановетe за предотвратяване на кризата с боклука в София

България Преди 45 минути

Това означава, че кризата, която вече е факт в „Люлин“ и „Красно село“, може да се прехвърли и към източните части на града

Награда от Путин за германски диригент предизвика политическа буря в Берлин

Награда от Путин за германски диригент предизвика политическа буря в Берлин

Свят Преди 1 час

Германският пианист и диригент Юстус Франц е подложен на остри критики за това, че прие орден лично от Владимир Путин

Драгомир Стойнев за бюджета: Работодателите да се върнат на масата за разговори

Драгомир Стойнев за бюджета: Работодателите да се върнат на масата за разговори

България Преди 1 час

Притеснени сме от липсата на диалог, отбеляза председателят на ПГ на "БСП – Обединена левица"

Джъстин Балдони е решил да не завежда повторно дело срещу Блейк Лайвли

Джъстин Балдони е решил да не завежда повторно дело срещу Блейк Лайвли

Любопитно Преди 1 час

Президентът на Мексико беше опипана по време на публична изява (ВИДЕО)

Президентът на Мексико беше опипана по време на публична изява (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Нарушителят е арестуван

<p>Частната школа на Мариан Бачев получи предизвестие за напускане от читалище &quot;Николай Хайтов&quot;</p>

Кметът на район "Изгрев": Частната театрална школа на министъра на културата получи предизвестие за напускане от читалище "Николай Хайтов"

България Преди 1 час

Според информацията, школата се е помещавала в сградата на читалището незаконно в продължение на десет години

Главният архитект на София Богдана Панайотова: Няма да подам оставка

Главният архитект на София Богдана Панайотова: Няма да подам оставка

България Преди 1 час

Това каза тя след като вчера кметът Васил Терзиев поиска оставката ѝ

Зловеща серия: 4 смъртни случая в Disney World за месец

Зловеща серия: 4 смъртни случая в Disney World за месец

Свят Преди 1 час

С четирите последни смъртни случая броят на починалите в Disney World от откриването му през 1971 г. вече е 69

„Вдъхновение, което ни дава кураж“: Принц Уилям обяви победителите в наградата Earthshot

„Вдъхновение, което ни дава кураж“: Принц Уилям обяви победителите в наградата Earthshot

Любопитно Преди 1 час

Принц Уилям се е ангажирал с мисията за 10 години, като церемонията в Рио бележи средата на това десетилетие

Кендъл Дженър сподели голи кадри за 30-ия си рожден ден (СНИМКИ)

Кендъл Дженър сподели голи кадри за 30-ия си рожден ден (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

Дженър отпразнува юбилея си с гореща почивка и още по-горещи снимки

Как светът гледа на Зохран Мамдани - икона, заплаха, доказателство за Американската мечта

Как светът гледа на Зохран Мамдани - икона, заплаха, доказателство за Американската мечта

Свят Преди 2 часа

Неочакваният възход на Мамдани, от мюсюлманин имигрант до кмет на Ню Йорк — предизвика глобален отзвук, прехвърляйки далеч отвъд пределите на градската политика.

Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка

Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg
1

Шуменските горски почистиха огромно сметище

sinoptik.bg
1

Защо умират пчелите

sinoptik.bg

Когато дързостта изпревари естетиката: модният пропуск на Бианка Ченсори

Edna.bg

След принц Андрю – и Хари под заплаха да бъде лишен от титлата си

Edna.bg

БФС с официална позиция за футболното хулиганство

Gong.bg

Голям успех за капитана на "лъвовете" в Полша

Gong.bg

Общественият съвет за Национална детска болница подава оставка

Nova.bg

Разбиха група, превозвала с униформи на полицаи и граничари мигранти към Сърбия (ВИДЕО)

Nova.bg