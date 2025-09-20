27-годишен столичанин е арестуван за смъртта на мъж в Пловдив

К риминално проявен и осъждан столичанин на 27 години е задържан за умишлено причинена смърт на мъж от Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 18 септември във Второ Районно управление е образувано досъдебно производство във връзка със сигнал за открит починал мъж в изоставена къща край площад "Кочо Честименски". Впоследствие е изяснено, че смъртта на пловдивчанина, който водел скитнически начин на живот, е настъпила в резултат на травми от побой.

При организираните оперативни и издирвателни действия съвместно със служители от отдел "Криминална полиция" е задържан извършителят, който е на 27 години, от София, с криминални регистрации и присъди.

Досъдебното производство се води под наблюдение на Окръжна прокуратура - Пловдив.

Вчера бе съобщено, че мъж е намерен мъртъв в пловдивското село Белащица, като за убийството бе задържан 47-годишен негов съсед.