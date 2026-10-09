България

Задържаха двама при сделка с дрога в „Драгалевци“

Те са известни сред местните жители с прякорите Гого и Тото

Николай Киров Николай Киров

9 октомври 2026, 20:52
Задържаха двама при сделка с дрога в „Драгалевци“
Източник: iStock/GettyImages

Д вама братя с криминални прояви и излежани присъди са задържани тази вечер при полицейска акция в столичния квартал „Драгалевци“.

Двама в ареста при акция срещу наркоразпространението в София

Операцията на СДВР е по линия на противодействието на наркоразпространението. При ареста у тях са открити различни видове наркотици, научи NOVA.

Трима задържани при спецакция за наркотици в София

По информация на NOVA двамата са задържани по време на сделка. Те са известни сред местните жители с прякорите Гого и Тото.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
полицейска акция Драгалевци наркоразпространение
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