Задържаха двама при сделка с дрога в „Драгалевци“

Д вама братя с криминални прояви и излежани присъди са задържани тази вечер при полицейска акция в столичния квартал „Драгалевци“.

Двама в ареста при акция срещу наркоразпространението в София

Операцията на СДВР е по линия на противодействието на наркоразпространението. При ареста у тях са открити различни видове наркотици, научи NOVA.

Трима задържани при спецакция за наркотици в София

По информация на NOVA двамата са задържани по време на сделка. Те са известни сред местните жители с прякорите Гого и Тото.