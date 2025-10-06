Задействаха BG-ALERT в Добрич

З адейства системата за ранно предупреждение BG-ALERT в област Добрич.

"Очакват се големи количества валежи на територията на цялата област Добрич 2025 в дните 06.10", гласи съобщението.

Областният управител Живко Желязков апелира гражданите да следват указанията на властите и аварийните служби, а хората около водни обекти да бъдат внимателни.

BG-ALERT с предупреждение за интензивни валежи

За значителни валежи с количества над 65 литра на квадратен метър за 24 часа предупреждават и от Националния институт по метеорология и хидрология. Обявен е код червено.