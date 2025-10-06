България

Задействаха BG-ALERT в Добрич

Очакват големи количества валежи на територията на цялата област

6 октомври 2025, 17:48
Задействаха BG-ALERT в Добрич

З адейства системата за ранно предупреждение BG-ALERT в област Добрич. 

"Очакват се големи количества валежи на територията на цялата област Добрич 2025 в дните 06.10", гласи съобщението. 

Областният управител Живко Желязков апелира гражданите да следват указанията на властите и аварийните служби, а хората около водни обекти да бъдат внимателни.

BG-ALERT с предупреждение за интензивни валежи

За значителни валежи с количества над 65 литра на квадратен метър за 24 часа предупреждават и от Националния институт по метеорология и хидрология. Обявен е код червено.

Източник: Агенция "Фокус"    
ранно оповестяване област Добрич силни валежи код червено опасни събития метеорология хидрология аварийни служби водни обекти предупреждение
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 1 ден
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 1 ден
<p>Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 1 ден
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 1 ден

