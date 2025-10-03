България

Внимание, опасност от горолом, задействаха BG-Alert в София

Местните власти предупредиха за опасност от падащи дървета и клони

3 октомври 2025, 09:33
Внимание, опасност от горолом, задействаха BG-Alert в София
Източник: БТА

С толичната община активира системата за ранно предупреждение BG-Alert заради образуване на снежна покривка по подхoдите, водещи към Природен парк Витоша.

Местните власти предупредиха за опасност от горолом - падащи дървета и клони, и временно затвориха достъпа за моторни превозни средства.

Рано тази сутрин читатели на Vesti.bg изпратиха кадри, показващи първия октомврийски сняг за сезона, който покри квартал "Бояна" в София и превърна района в зимна приказка.

Кадри: Иванка Бозаджиева

Синоптиците предупреждават за опасно време в петък.

В петък ще остане облачно, с повсеместни валежи от дъжд, на много места значителни по количество. В планинските райони над 600-800 метра надморска височина – валежите ще са от сняг, а в Предбалкана и високите полета в Западна България - от мокър сняг. В края на деня валежите в югозападните райони ще започнат да спират. Вятърът в източната половина от страната ще се задържи умерен и силен от североизток, а в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде до умерен.

Максималните температури ще са между и 10°, по черноморското крайбрежие – по-високи.

В София максималните температури ще са около.

Оранжев код за опасно време е обявен за областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Русе Разград, Търговище, Шумен, Варна, Бургас, Габрово, Сливен, Ямбол, Пловдив, Смолян, Стара Загора, Хасково и Кърджали.

Жълт код за интензивни валежи е обявен за областите: София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград и Пазарджик.

Жълт код за бурен вятър е обявен за 2 области – Добрич и Силистра.

В планините ще е облачно с валежи от сняг. Снежната покривка ще продължи да се увеличава. По високите планински проходи ще има навявания. Ще духа силен и бурен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около , на 2000 метра – около минус 2°.

По Черноморието ще бъде облачно и ще вали дъжд. Ще продължи да духа силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 4 бала.

Източник: НИМХ
BG-Alert Витоша Столична община Снежна покривка Горолом
ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори
ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Путин заплаши Европа
Путин заплаши Европа

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Русия обвини Франция в „пиратство"
Русия обвини Франция в „пиратство"

– Мамо, какво е компромис? – Когато тате реши, че е прав, а аз му разреша да мисли така.
