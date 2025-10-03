Премиерът Росен Желязков: Системата BG-ALERT работи и дава своите положителни резултати

С истемата BG-ALERT работи, днес пет пъти е използвана в Бургас. Системата дава своите положителни резултати от това, че конкретни географски зони и конкретно население по определени признаци, е навременно предупредено. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на парламентарния блиц контрол.

След моето разпореждане, в рамките на две седмици, всички областни управители, кметове на общини и отговорни лица преминаха обучение по системата, каза Желязков. Преценката за използване на системата зависи от тези, които имат компетенции да боравят с нея по начина и ескалацията, която е предвидена в самата система, поясни премиерът. Той счита, че системата е полезна и изпълнява своите функционалности.

Припомняме, че по разпореждане на министър-председателя Росен Желязков длъжностните лица преминаха обучение за системата за ранно предупреждение BG_ALERT, като към май 19 май 2025 г. бяха обучени общо 212 длъжностни лица - от тях 28 областни управители; 29 заместник областни управители и 144 оправомощени служители на областните и общинските администрации.

BG-ALERT е система за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случаи на опасни събития (бедствия, извънредни ситуации и други представляващи заплаха за живота, здравето или имуществото) чрез мрежите на мобилните оператори до крайните устройства на гражданите (мобилни телефони, таблети и някои смарт часовници), които поддържат технологията Cell Broadcast Service.