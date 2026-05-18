Зад кулисите на триумфа: DARA разкри подробности за подготовката си за "Евровизия"

Тя сподели, че ако не е бил съпругът ѝ, е нямало да участва в конкурса

18 май 2026, 11:02
Мъж е задържан за палеж на пет автомобила и валяк в Белослав
Саня Армутлиева: DARA има потенциал за глобална кариера
МРРБ спира плащанията по "старата методика" за строителни проекти
Евтим Милошев: България започва подготовка за домакинство на "Евровизия" 2027
Авария в блок в "Младост" превърна абонатна станция в сауна
Асошиейтед прес отчете силното представяне на DARA на "Евровизия"
Румен Радев заминава за Берлин за среща "на четири очи" с канцлера Фридрих Мерц
Щ астлива съм затова, че целият свят в момента е обърнал глава към България и имаме възможност в момента да покажем колко талантливи са българите и е шанс да се вдигне цялото културно ниво в момента на нашата държава. Време, в което артистите трябва да са заедно, да творят, да пишат, да създават изкуство заедно, да има сплотеност. Това каза Дарина Йотова – DARA в студиото на БНТ в първото си телевизионно интервю след грандиозния ѝ успех на "Евровизия" 2026 във Виена.

DARA описа първите си емоции след победата и мащаба на международния интерес:

"Това беше моята мисия още от самото начало и много се радвам, че успях да поставя България в центъра на събитията. Чувствам се изключително благодарна и много щастлива."

Призна, че никога не е имала съмнения, че нещата се случват с лекота и винаги е знаела, че всичко при нея е идвало с някаква причина:

"Уроците са много ценни по пътя и е хубаво всеки да успява да си вземе бележка за всяко нещо по пътя. Моят път със сигурност беше доста по-различен. Дори мои приятели казаха: като за филм е. Цялата история ми излизаше като един сън. Отиването ми да живея в Гърция за месец и половина беше също фантастично. Аз никога не съм живяла сама, камоли в друга държава сама. Но беше преломен момент, който помогна много за моето изграждане на ментално и физическо ниво, защото там бяха всичките ми репетиции."

DARA разказа за ежедневния си режим като основа на успеха:

"Всеки ден ставах в 6.00 часа сутринта. Имах рутина от тичане, спринтове, писане в журнал, медитация, след това пеене и танци. По девет часа на ден, в продължение на месеци. Няма магия – има само работа и постоянство."

Певицата засегна и философията си за живота и успеха:

"Аз вярвам, че ние създаваме реалността, в която живеем, чрез нашите мисли. Много е важно как говорим със себе си, как насочваме енергията си. Аз работя върху това всеки ден – сутрин и вечер."

Тя допълни, че именно тази нагласа ѝ е помогнала да се справи с натиска:

"Не съм се фокусирала нито върху омразата, нито върху похвалите. Опитвах се да остана изцяло концентрирана върху работата си, защото независимо от всичко – трябва да излезеш и да направиш шоу."

DARA описа финалните секунди на конкурса като напълно извън реалното усещане:

"Аз бях много спокойна през цялото време. Гледах точките, сменящите се флагове, но бях сякаш на друго място. Не мислех за победа или загуба – просто бях благодарна, че съм там."

И допълни:

"До момента, в който казаха, че България печели, аз не осъзнавах, че печеля. Това беше момент на пълна благодарност и приемане, а не на очакване." Певицата описа завръщането си като почти нереално преживяване:"Беше като на филм. Кукерите бяха там – това беше най-голямото щастие за мен. Всичко беше като сън, като портал, който се отвори."

Тя добави, че вече гледа напред към следващите си проекти:

"Това е кулминацията на първите ми 10 години на сцена. Но аз се връщам в студиото – чака ме английски албум и много нова музика. Това е само началото."

DARA сподели и своята най-голяма идея:

"Моя голяма мечта е в България да създадем дом на артистите – пространство, в което музиканти, актьори и творци да могат да работят заедно и да създават изкуство."

Източник: БНТ    
