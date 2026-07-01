Възстановено е движението по Околовръстното в София

В ъзстановено е движението по път II-18, Софийски околовръстен път в района на Казичене в посока пътен възел "Ботевградско шосе“. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Временна промяна в организацията на движението се наложи заради пътнотранспортно произшествие.

Катастрофа на "Цариградско шосе" блокира движението в София

В страната през изминалото денонощие са станали 18 тежки катастрофи. Ранени са 23-ма души, загинали няма, съобщава на сайта си Министерството на вътрешните работи (МВР). В София са регистрирани 23 леки пътни инцидента, при които няма пострадали.

От началото на месеца при катастрофи в страната живота си са изгубили 48 души, а от началото на годината 219 души. Ранените при пътни инциденти през последния месец са 877, а от началото на годината 3759.

При сравнение с реалните данни за загиналите (187) от януари до юли 2025 г. се отчитат 32-ма повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.