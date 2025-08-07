България

Възстановена традиция: Гражданите ще могат отново да посещават омбудсмана

Вижте как и къде може да се случи това

7 август 2025, 14:02
Възстановена традиция: Гражданите ще могат отново да посещават омбудсмана
Източник: Георги Димитров

С откриването на символична приемна в сградата на омбудсмана на ул. „Георг Вашингтон“ 22 днес, новоизбраната за длъжността Велислава Делчева възстанови утвърдена практика – общественият посредник лично да изслушва гражданите и да съдейства за разрешаването на техните проблеми, съобщи NOVA.

В приемната те ще са добре дошли всяка седмица. Целта е да се засили директният контакт между институцията и хората, да се търсят решения на конкретни казуси със съдействието на институцията.

Гражданите могат да запишат часове за своите срещи на телефони: 02/810 69 55; 0879 59 63 58.

Източник: NOVA    
Омбудсман Приемна за граждани Велислава Делчева Обществен посредник Разрешаване на проблеми Пряк контакт Граждански права Институция Записване на часове Улица Георг Вашингтон
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 8 часа
"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 7 часа
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 5 часа
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 5 часа

Какво се случва с доставките по ударения от Русия газопровод, минаващ през България

Какво се случва с доставките по ударения от Русия газопровод, минаващ през България

Свят Преди 19 минути

Поразена беше газоизмервателната станция близо до границата с Румъния, в Измаилски район

Първа в ЕС: България въведе усъвършенствана транзитна система по границите

Първа в ЕС: България въведе усъвършенствана транзитна система по границите

България Преди 48 минути

Това решение е насочено към улесняване на тежкотоварния трафик и оптимизиране на обработката на транзитни процедури при външните граници на ЕС

<p>Твърде мрачно&nbsp;за децата? Истината за сериала &bdquo;Wednesday&ldquo;</p>

Подходящ ли е сериалът „Wednesday" за деца? Какво трябва да знаете преди да го гледате

Свят Преди 1 час

Макар и с чувство за хумор, "Wednesday" съдържа насилие, нецензурен език и дори сцени с отрязани крайници

<p>Спешна проверка на ТЕЦ &quot;Марица 3&quot; в Димитровград</p>

Спешна проверка на ТЕЦ "Марица 3" в Димитровград заради повишени стойности на серен диоксид

България Преди 1 час

Това е станало след 18:00 часа в сряда

"Ново Аз" с Eva Lea

"Ново Аз" с Eva Lea

Любопитно Преди 1 час

Фокусът пада върху една от най-обещаващите млади артистки на българската сцена

Няколко столични квартала са без топла вода заради аварии

Няколко столични квартала са без топла вода заради аварии

България Преди 2 часа

Това съобщиха от "Топлофикация-София"

Стартира нова кампания срещу употребата на вейпове от деца

Стартира нова кампания срещу употребата на вейпове от деца

България Преди 2 часа

Информационни видеоклипове, обясняващи вредите, ще бъдат представяни пред ученици, учители и директори

Близо 500 училищни кабинета са обновени по Националната програма на МОН

Близо 500 училищни кабинета са обновени по Националната програма на МОН

България Преди 2 часа

В някои класни стаи е възможно да се провежда обучение по два предмета едновременно

Ново откритие: Оцелели са живели в руините на Помпей

Ново откритие: Оцелели са живели в руините на Помпей

Любопитно Преди 2 часа

Хората, които не са могли да си позволят нов живот на друго място, са се завърнали и са потърсили убежище сред развалините

Мъж се опита да удави снаха си в басейн по време на почивка

Мъж се опита да удави снаха си в басейн по време на почивка

Свят Преди 2 часа

62-годишният Марк Реймънд Гибън от Бикънсфийлд, графство Бъкингамшър, е държал 33-годишната жена многократно под вода след спор относно внуците му

Кремъл: Договорена е среща между Путин и Тръмп

Кремъл: Договорена е среща между Путин и Тръмп

Свят Преди 2 часа

Мястото на провеждането на срещата между лидерите на САЩ и Русия е съгласувано

Двама полицаи отиват на съд за подкуп от 500 лв.

Двама полицаи отиват на съд за подкуп от 500 лв.

България Преди 2 часа

Случаят е от края на 2022 г.

<p>Експерти разкриват очевидния знак за изневяра, който хората пропускат</p>

Експерти разкриват очевидния знак за изневяра - който повечето хора пропускат: „Това е следа, която си струва да се проследи"

Любопитно Преди 3 часа

Забравете за червилото по яката - това може да се окаже истинското уличаващо доказателство

Жена се събуди от кома секунди преди да стане донор на органи

Жена се събуди от кома секунди преди да стане донор на органи

Свят Преди 3 часа

Лекар настояваше да влеят морфин на пациента и да продължат с операцията

.

Уникални находки: Откриха каменни гюлета за катапулти на Перперикон

България Преди 4 часа

Те са били използвани във войните между България и Византия

Извън кадър, в сърцето на бурята: Истинската прогноза на Николай Василковски

Извън кадър, в сърцето на бурята: Истинската прогноза на Николай Василковски

Любопитно Преди 4 часа

Николай Василковски разказва за живота зад кадър, дигиталната прогноза и как времето се превръща в преживяване

Нормално ли е кучето ми да спи по цял ден

Могат ли котките да консумират яйца

1

По едно засадено дърво за всяка победа

1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

Мария Илиева показа за първи път лицето на дъщеря си София (ВИДЕО)

Пълнолуние на 9 август: Как ще се отрази на всяка edna зодия

Бърнли готви изненадваща оферта за бивш играч на Ман Юнайтед

Гонсало Гарсия подписва нов договор с Реал Мадрид и взима номер 9

Августовска жега завладява страната в края на седмицата

Кремъл: Тръмп и Путин се срещат до дни

