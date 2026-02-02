Тръмп обяви, че е възможно да бъде постигнато споразумение с Куба

Д оналд Тръмп заяви, че САЩ са започнали диалог с кубинските власти, който според него ще доведе до споразумение, предаде АФП.

„Разговаряме с народа на Куба, с най-високопоставените представители на Куба“, заяви американският президент пред журналисти от Флорида. „Ще видим какво ще се случи, но мисля, че ще сключим споразумение с Куба“, добави той.

Без "политически отстъпки": Куба изрази готовност за диалог със САЩ

След операцията във Венецуела по залавянето на президента Николас Мадуро, основния съюзник на Куба, Доналд Тръмп засили заплахите срещу правителството на комунистическия остров.

Като нарече страната „провалена“ и „в лошо положение“, той отбеляза, че Куба „вече няма Венецуела, която да я подкрепя“.

Доналд Тръмп, който вече пресече доставките на венецуелски петрол за Куба след залавянето на Николас Мадуро в началото на януари, подписа в четвъртък указ, според който САЩ могат да наложат мита на държавите, които продават петрол на Хавана.

Тръмп призова Куба да приеме "сделка, преди да е станало твърде късно"

Вашингтон се позовава на „изключителна заплаха“, която Куба – карибски остров, намиращ се само на 250 км от бреговете на Флорида – представлява за националната сигурност на САЩ.

От своя страна Хавана обвинява Доналд Тръмп, че иска да задуши икономиката на острова, където ежедневните прекъсвания на електрозахранването се засилват, а опашките пред бензиностанциите не спират да се удължават.