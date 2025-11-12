ВСС разглежда освобождаването на Даниела Талева като прокурор, разследващ главния прокурор

Трайчо Трайков: Устройствата за контрол на светофарите могат да се клонират

„Рисков курс и създават опасен прецедент“ - Митрофанова критикува действията на България срещу „Лукойл“

Караджов: Няма риск инфраструктурни проекти да отпаднат от Бюджет 2026

Костадин Ангелов: Имаме амбицията до крайния срок по ПВУ да получим всички средства, които са определени

Рискована маневра на НСО заради визита на чужд президент

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

П рокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще разгледа в сряда освобождаването на Даниела Талева като прокурор, разследващ главния прокурор. Това става ясно от дневния ред на заседанието на съдебните кадровици.

Засега не е уточнено от коя дата ще бъде освободена Талева като ad hoc прокурор. Двугодишният срок за изпълнение на функциите ѝ изтича в началото на декември.

Талева е първият съдия, назначен на тази длъжност след въвеждането на специалния механизъм за разследване на главния прокурор.

След като бъде освободена от ВСС, тя ще се върне на старото си работно място - съдия в Софийския градски съд.

На нейно място трябва да бъде избран друг съдия на случаен принцип.