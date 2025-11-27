България

Кой получава 13-а заплата в България

В частния сектор тези допълнителни средства се наричат "коледен бонус“

27 ноември 2025, 10:06
И ма служители, които само са чували за съществуването на 13-та заплата, но никога не са я получавали. Този вид бонус с годините беше практика в администрацията. При остатъка от бюджета на ведомството в края на годината, чиновниците получаваха още една заплата. Има бюджетни предприятия, в които се е получавала и 14-та заплата. Има го и днес, но подобни възнаграждения не са строго регламентирани в закон, така че едни взимат, а други не.

В частния сектор тези допълнителни средства се наричат "коледен бонус“. Проучване, проведено през 2024 г., показа, че под 50% от работодателите захраниха сметките на служителите си с между 200 и 700 лева.

Коледните премии понякога идват под формата на подаръчни ваучери – за храна или за техника.

В законодателството едно е разписано точно – 13-та заплата се облага с данъци и осигурителни вноски, както всяка една друга през годината. Ако сте от тези, които ще я вземат, ще имате още един бонус през следващата година, пише "Фокус".

Тази допълнителна заплата вдига годишния доход, който пък е базата, на която се изчисляват пенсии или обезщетения за безработица.

Остава да си помечтаем да попаднем в категорията на служителите, които ще получат 13-та заплата тази година.

13-та заплата коледен бонус допълнително възнаграждение служители работодатели частен сектор бюджетни предприятия данъци подаръчни ваучери годишен доход
