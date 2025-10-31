Времето в петък - слънце, но и сутрешни мъгли

П рез нощта ще бъде ясно и тихо, над западните и северните райони с разкъсана висока облачност. На места в равнините ще се образува мъгла. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, по Черноморието до 10 градуса, но в котловините ще се задържат близки и по-ниски от 0 градуса; в София – ще е около 2 градуса.

В петък

ще е слънчево с разкъсана висока облачност, преди обяд на места в равнините ще има мъгла. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София – около 19 градуса. Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще бъде близко до средното за месеца.

В планините

ще е слънчево със слаб вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 16 градуса, на 2000 метра – около 9 градуса.

По Черноморието

ще е предимно слънчево, преди обяд на места с намалена видимост. Почти тихо време с максимални температури между 19 и 21 градуса. Температурата на морската вода е 16-18 градуса, а вълнението на морето ще е 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 59 мин. и залязва в 17 ч. и 21 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 22 мин. Луната в София залязва в 0 ч. и 30 мин. и изгрява в 14 ч. и 47 мин. Фаза на Луната: два дни след първа четвърт.

През следващите дни

времето ще бъде предимно слънчево и почти тихо или със слаб вятър от южната четвърт. Ще има разкъсана висока облачност, а в нощните часове и рано сутрин в низините и котловините ще се образува мъгла или ниска облачност, на повече места и по-трайна в неделя. Минималните температури ще се повишат слабо и ще са предимно между 5 и 10 градуса, а максималните ще бъдат между 17 и 22 градуса, по-ниски в местата с трайна мъгла.