Водомери под въпрос: Инкасаторите работят без проверка

П ървенец по загуби на вода през 2024 г. е дружеството в област Перник, при това отчитайки значителните финансови средства, които бяха отпуснати от правителството за подмяна на водопроводна инфраструктура след водната криза през 2019 г., както и осигурените средства по програма „Околна среда 2014-2020 г.“, пише Pariteni.bg,

Това показва анализ на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на причините за нарушения достъп до питейна вода през 2025 г. в някои региони на страната, в резултат на зачестили проблеми с безводието. Ключов елемент на извършения анализ, изготвен в резултат на извършени проверки на ВиК дружества в страната, е и до каква степен те са изпълнили поставените им цели за намаляване загубите на вода за 2024 г.

Анализът показва, че през 2024 г. отчетените нива на загуби на вода на над 60% от държавните регионални ВиК оператори са средно с над 40% по-високи от одобрените по бизнес план, като някои дружества отчитат екстремно по-високи нива (дружеството в област Перник отчита ниво на ПК4а в размер на 49,69 м3/км/д, което е 245% по-високо от одобреното 14,41).

Пет регионални ВиК дружества (в областите Перник, Сливен, София-град, Шумен и Пазарджик) отчитат нива на ПК4а (Общи загуби на вода във водоснабдителните системи, м3/км/д) над 30 м3/км/д, като единствено „Софийска вода“ АД отчита нива под 40%.

Шест регионални ВиК дружества (в областите Варна, Пловдив, София област, Бургас, Монтана и Плевен) отчитат нива на общи загуби на вода във водоснабдителните системи, м3/км/д между 20,5 и 26,9 м3/км/д, като дружествата в Бургас и Пловдив отчитат нива под 60%.

Девет регионални ВиК дружества (в областите Хасково, Ямбол, Добрич, Разград, Стара Загора, Търговище, Благоевград, Кюстендил и Велико Търново) отчитат нива на ПК4а между 10,8 и 17,2 м3/км/д, като дружествата в областите Стара Загора и Велико Търново отчитат нива на ПК4б <60%, а това в Благоевград <40%.

Осем регионални ВиК дружества (в областите Габрово, Смолян, Враца, Ловеч, Кърджали, Русе, Силистра и Видин) отчитат нива на ПК4а <10 м3/км/д, като всички дружества отчитат нива на ПК4б <60%, а тези в Кърджали, Русе и Видин <50%.

В допълнение е извършен анализ на отчетените от регионалните ВиК дружества данни за загуби на вода за 2024 г. спрямо базовата 2020 г. – както общо за обособената територия, така и индивидуално за най-големите населени места обслужвани от дружествата. За 12 регионални ВиК оператори е установено, че през периода 2020 – 2024 г. се наблюдава както увеличаване на загубите на вода общо за обособената територия, така и в някои от най-големите населени места, обслужвани от дружествата.

Данните показват, че много от ВиК операторите не са предприели всички необходими и възможни действия за осигуряване на измерване на постъпващите водни количества, зониране на водопроводната мрежа и подобряване на експлоатационните параметри на водопроводната мрежа за всички населени места с население над 500 души, които през м. август 2025 г. са подложени на режим на водоподаване – въпреки че за редица от тези населени места има повторяемост на режимите, а се наблюдава увеличение на загубите на вода.

10 ВиК оператора посочват информация за извършвани проверки на битови и небитови абонати за незаконни присъединявания към ВиК мрежите. ВиК операторът в област Ловеч посочва, че през 2024 г. не е извършвал такива проверки, а в област Шумен не представя информация. Някои дружества като Плевен и Перник отчитат минимален брой констатирани нарушители (съответно 11 и 10).

Единствено 2 дружества (в областите Смолян и Разград) представят информация за въведена организация и планирани проверки въз

основа на различни параметри, а дружеството в Пазарджик посочва започнати през 2025 г. мерки за монтаж на логери за проверка на

потребление.

Нито един ВиК оператор не е представил информация за анализ на профила на потребление и/или анализи доколко ползваните видове водомери са подходящи за съответните потребители; не е посочена и информация за упражнявания контрол върху дейността на инкасаторите и елиминирането на вътрешни грешки.

Данните показват също така, че в много случаи ВиК операторите, съвместно с общинските администрации, не са осигурили и снабдяване с питейна вода на потребителите за периода на въведения режим.