Камион избухна в пламъци на АМ "Струма"

Т ежкотоварен автомобил гори на 47 км на АМ "Струма" в посока София. Очевидци съобщават в социалните мрежи и за огромно задръстване в района.

Екипи на пожарната са вече на мястото за инцидента. Към този момент няма информация за пострадали.

От АПИ обявиха, че има обходен маршрут по път I-1 Благоевград - София през Дупница. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Ремаркето е окачено, а шофьорът е изведен невредим, заявиха за БНТ от пресцентъра на полицията в Кюстеднил.

В камиона са превозвани бутилки със сок. Няма разлив по пътя, но движението ще остане затворено докато се обслужи местопроизшествието.