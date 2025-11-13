България

Средната заплата в България достигна 2549 лв.

Тя нараства на годишна база с 12 на сто

13 ноември 2025, 18:25
Средната заплата в България достигна 2549 лв.
Източник: iStock photos/Getty images

С редната месечна работна заплата през третото тримесечие възлиза на 2549 лв., като расте на годишна база с 12 на сто, но намалява с 0,9 на сто спрямо периода април-юни на настоящата година, съобщи НСИ.

Спрямо третото тримесечие на 2024 г. средната заплата нараства с 12 на сто, а най-голямо e увеличението в икономическите дейности: "Административни и спомагателни дейности" - със 17,5 на сто, "Строителство" - с 16,5 на сто, и "Образование" - с 16,4 на сто. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на тримесечна база, са "Образование" - с 4 на сто, "Култура, спорт и развлечения" - с 3,8 на сто, и "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 1,8 на сто.

Заплатите ни растат с 15% за година

Справка в НСИ сочи, че през второто тримесечие на 2025 г. средната заплата беше 2572 лв. и спрямо първото тримесечие на 2025 г. отбеляза ръст с 5,3 на сто, а на годишна база с 12 на сто.

През третото тримесечие на 2024 г. средната заплата беше e 2275 лв. и тогава беше отчетено намалението й спрямо второто тримесечие на 2024 г. с 0,9 на сто, а на годишна база - ръст с 13,8 на сто.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2025 г. е 2570 лв., за август - 2497 лв., и за септември - 2580 лева.

НСИ: Средната работна заплата расте

През третото тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 14,2 на сто, а в частния сектор - с 11,3 на сто. През второто тримесечие на 2025 г. тенденцията се запази с ръстове съответно- 13,8 на сто и 11,4 на сто. През третото тримесечие на миналата годината статистиката отчете промяна в съотношението, като заплатата в обществения сектор нарасна с 11,9 на сто, а в частния - с 14,3 на сто. 

Източник: БТА, Екатерина Тотева    
Средна работна заплата НСИ
