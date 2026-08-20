Виждали ли сте този мъж? Полицията в Стара Загора го издирва

П олицията издирва Дончо Костадинов, на 61 години, от с. Мусачево, общ. Гълъбово. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Мъжът е в неизвестност от 17.08.2026г.

Той е на видима възраст между 60 и 65 години.

Дончо Костадинов е със слабо телосложение, тъмна коса с челно оплешивяване, леко набола брада, без особени белези.

Облечен е с черно яке и сламена шапка, носи със себе си чанта с дрехи.

Не носи в себе си документи за самоличност.

Издирването е предприето по молба на близките.

Умоляват се гражданите ако имат информация за мъжа незабавно да се обадят в Полицията.