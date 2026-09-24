Велислава Петрова в Ню Йорк: Българите зад граница са нашият важен мост към света

Б ългарските общности зад граница са неразделна част от България и важен мост между страната ни и света. Поддържането на постоянна и пълноценна връзка с тях е наш дълг, както и чуването на техните реални потребности. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова по време на среща с представители на българската общност в Ню Йорк и региона.

Велислава Петрова от Ню Йорк: „Тук се задава тонът“ за световната политика

В събитието, организирано в Генералното консулство на Република България в Ню Йорк, взе участие и президентът на Република България Илияна Йотова. Заедно със сънародниците ни в САЩ институциите отбелязаха и отминалия наскоро Ден на независимостта на България.

Източник: Пресцентър на МВнР

Министър Петрова изрази дълбока признателност към българите в САЩ за техните непрестанни усилия да утвърждават доброто име на родината ни. Тя даде уверение, че подкрепата за сънародниците ни зад граница продължава да бъде ключов приоритет в работата на Министерството на външните работи.

Източник: Пресцентър на МВнР

Основен фокус по време на разговора бе поставен върху съхраняването на българската идентичност, език и култура, запазването на здрава връзка между младите поколения и родината, както и подобряването на прякото взаимодействие с държавните институции. Участниците в срещата обсъдиха и конкретните възможности за по-активно включване на диаспората ни в обществения и икономическия живот на България.