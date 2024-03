Вебер призова за подкрепа в парламента за Мария Габриел

П редседателят на Европейската народна партия Манфред Вебер изрази подкрепа за номинираната от ГЕРБ- СДС за премиер Мария Габриел и призова за политическа подкрепа за нея в парламента.

"Скъпа Мария Габриел, благодаря Ви за чувството за отговорност, за Вашата отдаденост и отговорност към всички българи. Призоваваме всички проевропейски и атлантистически партии в България да подкрепят Вас и Вашия кабинет и да се противопоставят на предстоящите предизвикателства за по-добро бъдеще на България", написа Вебер в X.

По-рано днес Габриел връчи състав на правителство на президента Румен Радев и той издаде указ за гласуването му в Народното събрание.

След това обаче от "Продължаваме промяната" - "Демократична България" отрекоха да са давали съгласието си за така предложения кабинет. А министрите от двете партии в състава на проектоправителството заявиха, че отказват постовете.

Dear @GabrielMariya, thank you for your sense of responsibility, and your commitment and duty to all Bulgarians. Calling on all pro-European and Atlantist parties in Bulgaria to support you and your cabinet and defy the challenges ahead for a better future for Bulgaria.