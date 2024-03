Вебер: Поведението на ПП-ДБ предизвиква тревога

"Европейската народна партия непоколебимо застава с Мария Габриел срещу неоснователните атаки към нея".

Това написа председателят на ЕНП Манфред Вебер в X.

Вебер призова за подкрепа в парламента за Мария Габриел

"Предизвикващо тревога поведение от страна на лидерите на ПП-ДБ. В интерес на всички българи трябва да надделее отговорността и спазването на договорките. Всички проевропейски сили в ЕС и България трябва да подкрепят този призив", призова Вебер.

The EPP family firmly stands behind @GabrielMariya against the unjustified attacks.



Worrysome behaviour from leaders of PP & DB. In the interest of all Bulgarians, responsibility & respect of agreement should prevail. All pro-European forces in 🇪🇺 & 🇧🇬 should support this call.