Арестуваха световна шампионка по лека атлетика за домашно насилие

А мериканската звезда в спринта Ша'Кари Ричардсън е била арестувана за домашно насилие над приятеля си Крисчън Коулман малко преди Американския шампионат по лека атлетика в Орегон.

Полицията във Вашингтон разкри, че 25-годишната световна шампионка на 100 м за жени е била задържана в неделя вечер, след като се скараха с Коулман, докато двамата пътували от Сиатъл до Такома.

В доклад за ареста на Ричардсън, изпратен по имейл до AFP от полицията на летището в Сиатъл, се казва, че видеозапис от охранителни камери е заснел Ричардсън в словесен спор с Коулман, докато двамата са излизали от проверка за сигурност.

"Ричардсън следва и се приближава до Коулман няколко пъти, докато той изглежда се опитва да се отдалечи. След това Ричардсън два пъти бута мъжа достатъчно силно, че го изпраща в близка колона на няколко метра разстояние", става ясно от доклада.

