Утре е Архангелова задушница, как да се подготвим за нея

Т ази събота (1 ноември) е Архангелова задушница - последната от трите големи задушници в годината и една от най-светлите, но и най-тъжни дати в народния календар. Тя предшества празника на Свети Архангел Михаил, водачът на небесните сили и покровител на душите на починалите.

Рано сутринта хората отиват на гробищата,

почистват и прекадяват гробовете на своите близки, палят свещи и оставят цветя. На всеки гроб се раздава храна за „Бог да прости душите на мъртвите“.

Свещениците отслужват обща панихида (задушна литургия), след която се освещава жито и вино. Вареното жито е символ на възкресението и вярата, че както житното зърно умира, за да даде плод, така и душата не загива, а преминава в нов живот.

На този ден хората раздават

жито, хляб, питки, вино, ябълки, бонбони, дребни сладки, а на места – и пълнени чушки, фасул или месо, според местната традиция.

Раздаването се прави „за Бог да прости“, обикновено на съседи, приятели или непознати, като се казва: „Бог да прости душите на починалите!“ – а отговорът е: „Вечна им памет!“.

На 1 ноември (събота)

Българският патриарх Даниил ще отслужи панихида по повод Архангелова задушница

и ще вземе участие в тържествата по повод Деня на народните будители.

Негово Светейшество ще отслужи панихида във военния Мавзолей-костница на Централните софийски гробища. След заупокойното богослужение ще се проведе и военен ритуал в памет на загиналите български войници.

Столична община ще осигури допълнителен транспорт за възпоменанието „Задушница“ на 1 ноември.

Временни трамвайни и автобусни линии

Трамвайна линия № 7А

Маршрут: кв. Манастирски ливади – запад – кв. Орландовци.

Автобусна линия № 18А

Маршрут: автостанция „Орландовци“ – гробищен парк „Малашевски гробища“ по маршрута на автобусна линия № 18, двупосочно.

Автобусна линия № 79А

Маршрут: надлез „Надежда“ – ул. „История Славянобългарска“ – ул. „Индустриална“ – ул. „Константин Стоилов“ – бул. „Ген. Данаил Николаев“ – бул. „Владимир Вазов“ – ул. „Тодорини кукли“ – ул. „Река Велека“, след което по бул. „Владимир Вазов“ обратно, двупосочно.

Автобусна линия № 86А

Маршрут: автостанция „Малашевци“ – ул. „Резбарска“ – пл. „Сточна гара“ – бул. „Сливница“ – обратен завой на ул. „Опълченска“ и обратно по маршрута, двупосочно.

Автобусна линия № 90А

Маршрут: автостанция „Изток“ – бул. „Ботевградско шосе“ – ул. „Александър Екзарх“ – ул. „Тодорини кукли“ – метростанция „Хаджи Димитър“ – бул. „Владимир Вазов“ – ул. „Васил Кънчев“ – гробищен парк „Малашевски гробища“, двупосочно.

Паркиране около гробищните паркове

За улеснение на гражданите се допуска паркиране в следните райони: