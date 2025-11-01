Удар с бутилка прекрати дербито в Пловдив

М ачът между пловдивските "Локомотив" и "Ботев" беше прекратена при 1:1. Тодор Неделев беше точен от дузпа, а нападателят на "смърфовете" Хуан Переа изравни в 35-ата минута

В 41-ата вратарят на "жълто черните" Даниел Наумов беше ударен с бутилка в главата от фенове на съперника.

Фенове на "Локомотив" Пловдив нахлуха на терена и нападнаха делегата на мача

Дълго време лекарите на "жълто-черните" оказваха помощ на Наумов, който категорично отказа да продължи мача.

На терена слезе благодетелят на "Ботев" Илиян Филипов. Лидерът "Локомотив" Димитър Илиев правеше всичко възможно да успокои "черно-бялата" агитка.

Над 100 футболни фена си спретнаха меле на "Тракия"

В крайна сметка след близо 15-минутно прекъсване играчите на "Ботев" отказаха да доиграят двубоя и реферът Драгомир Драганов взе решение да прекрати срещата.

Ранени и задържани след "футболно" меле в Пловдив

В позиция Министерството на младежта и спорта остро осъди проявата на насилие, която доведе до прекратяването на градското дерби.