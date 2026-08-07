Тръмп с нов опит да ограничи "родилния туризъм" за получаване на американско гражданство

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп предприе нов опит да ограничи правото на американско гражданство по рождение, като подписа два указа, свързани с имиграционната политика, съобщи "Асошиейтед прес".

President Trump signed two executive orders again aimed at restricting birthright citizenship, an apparent attempt to circumvent a recent Supreme Court ruling that upheld the constitutional protection. https://t.co/vauVRAnVWU pic.twitter.com/obBkpv8UcG — WFLA NEWS (@WFLA) August 6, 2026

По думите му първият указ цели да стесни кръга от хора, чиито деца могат автоматично да получат американско гражданство само защото са родени на територията на САЩ.

Вторият указ е насочен срещу т.нар. „родилен туризъм“ - практиката чужденци да пътуват до САЩ с цел да родят дете, което впоследствие да придобие американско гражданство. За целта администрацията планира да затегне условията за издаване на визи на кандидати, за които има съмнения, че пътуват с подобна цел.

Тръмп не разкри подробности за съдържанието на двата указа, но заяви, че този път предприетите мерки ще бъдат съобразени с изискванията на Конституцията.

Нов опит след решение на Върховния съд

Правото на гражданство по рождение е гарантирано от Четиринадесетата поправка на Конституцията на САЩ, приета през 1868 г., според която всяко дете, родено на американска територия, автоматично получава американско гражданство.

Още в началото на мандата си Тръмп се опита да ограничи това право за децата на хора, които пребивават в страната временно или без законно разрешение.

През юни обаче Върховният съд на САЩ отхвърли искането на президента републиканец и постанови, че децата, родени на територията на страната, продължават да придобиват автоматично американско гражданство.