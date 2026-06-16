Тръмп: Споразумението с Иран минава във втора фаза

С поразумението с Иран минава във втора фаза, обяви днес пред журналисти в кулоарите на срещата на върха на Г-7 във френския град Евиан американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

"Имаме договорка с Иран и тя би трябвало да бъде успешна. Тя минава във втора фаза, която според мен ще бъде значително по-лесна", отбелязва Тръмп.

По силата на окончателното споразумение Иран никога няма да разполага с ядрено оръжие, заяви държавният глава на САЩ.

"Не инвестираме никакви пари в Иран", добави той.

Тръмп предупреди Иран: Без окончателно ядрено споразумение може да има нови удари

Дипломатическите усилия около ядрената програма на Иран преминаха през няколко важни етапа през първата половина на 2026 г. През април в Исламабад се проведоха преки преговори между представители на Съединените щати и Иран, в които участваха високопоставени американски представители, включително вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Разговорите не доведоха до споразумение, а основните разногласия останаха свързани с бъдещето на иранската ядрена програма и условията за облекчаване на санкциите.

На 28 февруари 2026 г. Съединените щати и Израел започнаха координирани военни удари срещу цели в Иран, което доведе до рязка ескалация на напрежението и прерасна в открит военен конфликт. Последваха взаимни атаки и засилени опасения за сигурността в Близкия изток, включително за безопасността на корабоплаването през Ормузкия проток – един от най-важните маршрути за световната търговия с петрол.

След седмици на дипломатически контакти и международно посредничество, в средата на юни 2026 г. Съединените щати и Иран обявиха рамково споразумение, насочено към прекратяване на бойните действия и гарантиране на свободното корабоплаване в Ормузкия проток. Споразумението постави основите за последващи преговори по въпросите на сигурността и ядрената програма на Иран.

Американската администрация продължи да настоява за строги ограничения върху иранските ядрени дейности и за механизми за международен контрол и наблюдение. Ядрената програма на Иран остана един от ключовите въпроси в преговорите, като бъдещите договорености бяха обвързани с проверки и гаранции за спазване на поетите ангажименти.