България

Тръмп: Споразумението с Иран минава във втора фаза

По силата на окончателното споразумение Иран никога няма да разполага с ядрено оръжие, заяви държавният глава на САЩ

16 юни 2026, 13:09
Тръмп: Споразумението с Иран минава във втора фаза
Източник: БТА

С поразумението с Иран минава във втора фаза, обяви днес пред журналисти в кулоарите на срещата на върха на Г-7 във френския град Евиан американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

"Имаме договорка с Иран и тя би трябвало да бъде успешна. Тя минава във втора фаза, която според мен ще бъде значително по-лесна", отбелязва Тръмп.

По силата на окончателното споразумение Иран никога няма да разполага с ядрено оръжие, заяви държавният глава на САЩ.

"Не инвестираме никакви пари в Иран", добави той.

Тръмп предупреди Иран: Без окончателно ядрено споразумение може да има нови удари

Дипломатическите усилия около ядрената програма на Иран преминаха през няколко важни етапа през първата половина на 2026 г. През април в Исламабад се проведоха преки преговори между представители на Съединените щати и Иран, в които участваха високопоставени американски представители, включително вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Разговорите не доведоха до споразумение, а основните разногласия останаха свързани с бъдещето на иранската ядрена програма и условията за облекчаване на санкциите.

На 28 февруари 2026 г. Съединените щати и Израел започнаха координирани военни удари срещу цели в Иран, което доведе до рязка ескалация на напрежението и прерасна в открит военен конфликт. Последваха взаимни атаки и засилени опасения за сигурността в Близкия изток, включително за безопасността на корабоплаването през Ормузкия проток – един от най-важните маршрути за световната търговия с петрол.

След седмици на дипломатически контакти и международно посредничество, в средата на юни 2026 г. Съединените щати и Иран обявиха рамково споразумение, насочено към прекратяване на бойните действия и гарантиране на свободното корабоплаване в Ормузкия проток. Споразумението постави основите за последващи преговори по въпросите на сигурността и ядрената програма на Иран.

Американската администрация продължи да настоява за строги ограничения върху иранските ядрени дейности и за механизми за международен контрол и наблюдение. Ядрената програма на Иран остана един от ключовите въпроси в преговорите, като бъдещите договорености бяха обвързани с проверки и гаранции за спазване на поетите ангажименти.

 

 

Източник: БТА, Иво Тасев    
Иран ядрено споразумение Доналд Тръмп Г7 международни отношения ядрена програма дипломация САЩ политика Евиан
Последвайте ни

По темата

Радев и министър Василев представят СИГМА за мониторинг на обществени поръчки

Радев и министър Василев представят СИГМА за мониторинг на обществени поръчки

Когато думите се превърнат в смъртна присъда

Когато думите се превърнат в смъртна присъда

Момичето, полетяло от мост без бънджи въже, е било живо след падането

Момичето, полетяло от мост без бънджи въже, е било живо след падането

Опасна „риба заек“ се разпространява във водите на Гърция

Опасна „риба заек“ се разпространява във водите на Гърция

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Забравихте да сложите EV-то да се зарежда? Xiaomi направи робот, който да реши този проблем

Забравихте да сложите EV-то да се зарежда? Xiaomi направи робот, който да реши този проблем

carmarket.bg
Задържаха мъж за палежа пред българското посолство в РС Македония
Ексклузивно

Задържаха мъж за палежа пред българското посолство в РС Македония

Преди 16 часа
Американски бомбардировач B-52 се разби в САЩ
Ексклузивно

Американски бомбардировач B-52 се разби в САЩ

Преди 14 часа
САЩ предлагат 300 млрд. долара фонд за Иран
Ексклузивно

САЩ предлагат 300 млрд. долара фонд за Иран

Преди 14 часа
Автомобил помете жена на тротоар край Свети Влас
Ексклузивно

Автомобил помете жена на тротоар край Свети Влас

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Тротинетка помете млада жена в Бургас, тя е в критично състояние</p>

Електрическа тротинетка помете млада жена в Бургас, тя е в критично състояние

България Преди 34 минути

Пострадалата, на 26 години, е с травма на главата

Луфтвафе

Шефът на Луфтвафе: Готови сме да се бием с Русия и „Дарт Путин“ още тази вечер

Свят Преди 36 минути

Германия е готова да се „бие още тази вечер“ срещу Русия и ще защити „всеки сантиметър“ от територията на НАТО, заяви началникът на нейните военновъздушни сили в ексклузивно интервю

Любовни обрати в четвъртата седмица на „Великият понеделник“

Любовни обрати в четвъртата седмица на „Великият понеделник“

Любопитно Преди 1 час

Джулия Робъртс се изправя срещу Дженифър Лопес в битката за зрителския вот по KINO NOVA

<p>Йотова с остра реакция след палежа на&nbsp;коли на българското посолство в Скопие</p>

Илияна Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили приемам като посегателство срещу България

България Преди 1 час

Тя предупреди и за опити за промени в резолюцията на Европарламента за Северна Македония

Загиналата на тротоар край Свети Влас е 18-годишна украинска гражданка

Загиналата на тротоар край Свети Влас е 18-годишна украинска гражданка

България Преди 1 час

Тя е живеела в Свети Влас със статут на временна закрила

Зов за помощ: Дете се бори с агресивен тумор, семейството търси средства за лечение

Зов за помощ: Дете се бори с агресивен тумор, семейството търси средства за лечение

България Преди 1 час

Тя е само на 1 година и 7 месеца и страда от агресивен злокачествен тумор

Футболен хаос: Гигантска надуваема топка за Световното връхлетя трафика в Салвадор

Футболен хаос: Гигантска надуваема топка за Световното връхлетя трафика в Салвадор

Любопитно Преди 1 час

За щастие, при куриозния случай няма пострадали хора и не се съобщава за сериозни материални щети

Мицкоски: Няма да отстъпя пред изнудването от България

Мицкоски: Няма да отстъпя пред изнудването от България

Свят Преди 2 часа

Мицкоски направи оценката, че предишното правителство е „подписало капитулация“.

<p>Българин изчезна край остров Тасос, вдигнаха под тревога бреговата охрана в Гърция</p>

23-годишен българин изчезна край остров Тасос, откриха го след спасителна операция

Свят Преди 2 часа

Младият българин е бил открит от частния плавателен съд „SKI"

Не е мит: Защо комарите нападат едни хора, а други – не

Не е мит: Защо комарите нападат едни хора, а други – не

Любопитно Преди 2 часа

Женските кръвопийци ни избират по миризмата, телесната топлина и издишания въглероден диоксид. Ето какви навици трябва да променим през лятото, за да не бъдем ухапани

Адолф Хитлер

Истината зад кадъра: Отиде ли двойник на Хитлер на мач от Мондиал 2026

Свят Преди 2 часа

Над 1.3 милиона души разгледаха снимка, на който се вижда мъж с чертите на нацисткия диктатор сред германската агитка. Проверката на фактите обаче разкри неочаквана уловка

Съпругата на Брус Уилис: Голяма заблуда е, че той не ни помни, болестта му е различна

Съпругата на Брус Уилис: Голяма заблуда е, че той не ни помни, болестта му е различна

Любопитно Преди 2 часа

Ема Хеминг Уилис сподели болезнени подробности за битката на актьора с жестоката болест и обясни защо той все още разпознава нея, Деми Мур и петте си дъщери

Кипър

БезГранично: Кипър - островът на двете съдби и вечното лято

БезГранично Преди 3 часа

Разположен на стратегическия кръстопът между Европа, Азия и Африка, този трети по големина средиземноморски остров крие в земите си следи от неолита, микенците, финикийците, рицарите кръстоносци и османските султани

6 начина да направим Android телефона си по-сигурен

6 начина да направим Android телефона си по-сигурен

Технологии Преди 3 часа

Смартфоните ни знаят всичко за нас, даже повече отколкото осъзнаваме. Затова е важно да са добре защитени, като това не означава непременно, че трябва да жертваме тяхната функционалност и практичност заради твърде ограничаващи мерки

Разследващи оглеждат доа на британския премиер Киър Стармър след палежа миналата година

BBC: Русия вербува чужденци в Telegram, за да подпали дома на британския премиер

Свят Преди 3 часа

Лавринович е арестуван в рамките на няколко часа. 22-годишният украински строител е бил превърнат в оръжие за покушение срещу ръководителя на правителството на Обединеното кралство. Но от кого?

„Любовта на живота ми“: Кейти Пери и Джъстин Трюдо на романтичен пикник в Калифорния

„Любовта на живота ми“: Кейти Пери и Джъстин Трюдо на романтичен пикник в Калифорния

Любопитно Преди 3 часа

След изненадващия дебют на червения килим, изпълнителката призна, че именно политикът ѝ е помогнал да намери баланс след раздялата с Орландо Блум, а слуховете за романс между поп звездата и канадския политик пламнаха за първи път през юли 2025 г.

Всичко от днес

От мрежата

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

Впечатляващ трофей от дива коза

sinoptik.bg
1

Посрещаме лятото с пълни язовири

sinoptik.bg

Красиви, успешни и влиятелни: Историите на жените зад най-големите футболни звезди

Edna.bg

Кара Делевин с тежки самопризнания: Позволявах на хората да се възползват от мен сексуално

Edna.bg

Само един фал! Кабо Верде пренаписа историята на световните първенства

Gong.bg

Исторически прецедент на Мондиал 2026

Gong.bg

Президентът приема запалването на колите на посолството в Скопие като посегателство срещу България

Nova.bg

С какъв мотив мъжът от РСМ запали колите на българското посолство в Скопие

Nova.bg