До 23° днес - голяма промяна носи дъжд и силен вятър

В четвъртък облачността над страната ще е разкъсана, предимно значителна над южните райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд; а над Северна България ще намалява през нощта до ясно, а през деня - до слънчево време. В сутрешните часове на места в низините ще се образува мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб, през деня в Източна България и на север от планините – умерен юг-югозападен вятър. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Ще продължи да се затопля и минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, по Черноморието: 13°-16°; а максималните - между 18° и 23°.

В София минималната температура ще е около 7°, максималната – около 20°.

Източник: НИМХ

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца – ще се понижава.

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Над планините облачността ще е разкъсана, над масивите от Южна България – предимно значителна и там на отделни места ще има слаби валежи. Ще духа умерен и временно силен юг-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра – около 8°.

Над Черноморието ще има разкъсана облачност, над южното крайбрежие – предимно значителна и там на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През нощта срещу петък от запад облачността бързо ще се увеличава и вплътнява.

В петък облачността ще е по-често значителна и на места от запад на изток ще превали дъжд. Ще бъде ветровито, вятърът ще е умерен и силен; постепенно ще смени посоката си и от югозападен ще стане запад-северозападен. Минималните температури ще са високи, в повечето места между 9° и 14°, максималните - от 16°-17° в северозападните райони до 24°-25° в югоизточните.

В събота ще има променлива облачност и след обяд на места в Северозападна България отново ще превали дъжд. Вятърът ще отслабне. Ще остане топло за периода, въпреки че температурите ще се понижат с 4°-5°.