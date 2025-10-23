България

До 23° днес - голяма промяна носи дъжд и силен вятър

Максималните температури ще бъдат между 6° и 25°

23 октомври 2025, 06:30
Генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия е на посещение у нас

Гледат на втора инстанция изменението на мярката на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

Картата за градския транспорт в София става дигитална

„Топлофикация” с нов график за спирането на топлата вода в „Дружба

Момчето, обвинено за убийството в мол, остава в ареста

Обвиниха строители, измамили хора със стотици хиляди

Президентът наложи вето на Закона за ДАР

България има готовност за електронни шофьорски книжки

В четвъртък облачността над страната ще е разкъсана, предимно значителна над южните райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд; а над Северна България ще намалява през нощта до ясно, а през деня - до слънчево време. В сутрешните часове на места в низините ще се образува мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб, през деня в Източна България и на север от планините – умерен юг-югозападен вятър.  Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Ще продължи да се затопля и минималните температури ще бъдат между и 11°, по Черноморието: 13°-16°; а максималните - между 18° и 23°.

В София минималната температура ще е около , максималната – около 20°.

Източник: НИМХ

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца – ще се понижава.

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

Над планините облачността ще е разкъсана, над масивите от Южна България – предимно значителна и там на отделни места ще има слаби валежи. Ще духа умерен и временно силен юг-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра – около .

Над Черноморието ще има разкъсана облачност, над южното крайбрежие – предимно значителна и там на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През нощта срещу петък от запад облачността бързо ще се увеличава и вплътнява.

Източник: НИМХ

В петък облачността ще е по-често значителна и на места от запад на изток ще превали дъжд. Ще бъде ветровито, вятърът ще е умерен и силен; постепенно ще смени посоката си и от югозападен ще стане запад-северозападен. Минималните температури ще са високи, в повечето места между и 14°, максималните - от 16°-17° в северозападните райони до 24°-25° в югоизточните.

Източник: НИМХ

В събота ще има променлива облачност и след обяд на места в Северозападна България отново ще превали дъжд. Вятърът ще отслабне. Ще остане топло за периода, въпреки че температурите ще се понижат с 4°-5°.

