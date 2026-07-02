България

Три жени потрошиха салон за красота в Монтана - полицията разследва случая

Щетите са нанесени в централната част на града, задържани са три жени на 28, 29 и 46 години

2 юли 2026, 11:28
Три жени потрошиха салон за красота в Монтана - полицията разследва случая
Източник: istock

Т ри жени потрошиха салон за красота в Монтана, съобщиха от полицията, цитирани DarikNews.bg.

На 1 юли те са нахлули в салона в централната част на града.

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След като увредили оборудването и имуществото на салона, те избягали.

По-късно те са задържани - те са на 46, 29 и 28. Стойността на нанесените щети е в процес на изясняване.

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Агресията е всяка форма на поведение, насочено към причиняване на физическа или психологическа вреда на друго живо същество, което е мотивирано да избегне такова третиране. Тя може да се прояви в различни форми, включително физическа (удари, блъскане), вербална (обиди, заплахи) и релационна (социално изключване, разпространяване на слухове). Ключов аспект на определението е намерението за причиняване на вреда, което разграничава агресията от случайно причинени щети.

Психологията обикновено разграничава два основни типа агресия.

Инструменталната агресия е целенасочена и се използва като средство за постигане на определена цел, различна от самото причиняване на болка. Примери за това са грабеж или терористичен акт, при които насилието е инструмент за постигане на материална облага или политически цели.

Вторият тип е враждебна (или реактивна) агресия, която е предизвикана от гняв или провокация и има за основна цел да навреди на друг. Този вид агресия е емоционален и често импулсивен.

Съществуват няколко основни теоретични перспективи за обяснение на агресивното поведение.

  • Биологични теории:

Те разглеждат агресията като вроден инстинкт. Етологът Конрад Лоренц твърди, че тя е еволюционен механизъм, необходим за оцеляването на вида. Съвременните изследвания се фокусират върху ролята на мозъчни структури като амигдалата и префронталния кортекс, както и на хормони като тестостерон и невротрансмитери като серотонин.

  • Хипотеза за фрустрация-агресия:

Формулирана от Джон Долард и Нийл Милър, тази теория предполага, че агресията винаги е резултат от фрустрация – състояние, възникващо при блокиране на целенасочено поведение. По-късни ревизии на теорията уточняват, че фрустрацията създава готовност за агресия, но нейното проявяване зависи и от наличието на подходящи сигнали в средата.

  • Теория за социалното учене:

Албърт Бандура твърди, че агресията се научава чрез наблюдение и имитация на другите (моделиране), както и чрез пряко подкрепление. Неговият известен експеримент с куклата Бобо демонстрира как децата имитират агресивното поведение на възрастни. Тази теория подчертава ролята на семейството, връстниците и медиите във формирането на агресивни поведенчески модели.

Множество фактори могат да увеличат вероятността от проява на агресия. Ситуационните фактори включват болка, дискомфорт (напр. висока температура), пренаселеност и пряка провокация. Индивидуалните различия като личностни черти (например импулсивност и нисък самоконтрол) също играят важна роля. Значително внимание се обръща и на влиянието на медийното насилие, макар степента на неговото въздействие да остава предмет на научни дебати. Агресията е сложен феномен с дълбоки социални последици, вариращи от междуличностни конфликти до войни, и разбирането на нейните корени е от съществено значение за разработването на стратегии за нейното овладяване.

 

Източник: DarikNews.bg    
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