Любопитно

Хапче срещу гнева? Мащабно изследване разкри как една добавка намалява агресията с 28%

22 март 2026, 06:53
Източник: iStock Photos/Getty Images

З апазете спокойствие и опитайте омега-3. Мастните киселини, предлагани като хранителни добавки чрез капсули с рибено масло и за които се смята, че помагат за психическото и физическото благополучие, също биха могли да намалят агресията, според проучване от 2024 г.

Тези открития не са се появили от нищото: омега-3 мастните киселини преди това са били свързвани с предотвратяването на шизофрения, докато се смята, че агресията и антисоциалното поведение отчасти произтичат от липса на хранене. Това, което ядем, може да повлияе на химията на мозъка ни.

Изследователи от Университета на Пенсилвания надградиха по-ранни, по-малки проучвания за ефектите на добавките с омега-3 върху агресията. Техният мета-анализ разгледа 29 рандомизирани контролирани проучвания с общо 3918 участници.

Къде в тялото ни се натрупва стрес, как да се справим с него
11 снимки
стрес
стрес
стрес
стрес

Във всички проучвания е установен умерен, но забележим краткосрочен ефект, изразяващ се в намаление на агресията с до 28% при множество различни променливи (включително възраст, пол, медицинска диагноза и продължителност и дозировка на лечението).

„Мисля, че е дошло времето да се въведат добавки с омега-3 мастни киселини, за да се намали агресията, независимо дали обстановката е в общността, клиниката или системата на наказателното правосъдие“, каза неврокриминологът Адриан Рейн при публикуването на мета-анализа.

Проучванията, включени в проучването, проведени между 1996 и 2024 г., са продължили средно 16 седмици. Те са обхванали различни демографски групи, от деца на възраст 16 и по-малко години до възрастни хора на възраст между 50 и 60 години.

Нещо повече, намаляването на агресията включва както реактивна агресия (в отговор на провокация), така и проактивна агресия (поведение, планирано предварително). Преди това проучване не беше ясно дали омега-3 може да помогне с тези различни видове агресия.

Звезди, които имат проблеми с гнева
6 снимки
Наоми Кембъл
Шон Пен
Линдзи Лоън
Кание Уест

Въпреки че ще са необходими по-мащабни проучвания за по-дълги периоди от време, за да се установи по-нататък тази връзка, това допринася за разбирането ни за това как хапчетата рибено масло и омега-3 мастните киселини в тях могат да бъдат полезни за мозъка.

„Най-малкото, родителите, които търсят лечение за агресивно дете, трябва да знаят, че в допълнение към всяко друго лечение, което детето им получава, една или две допълнителни порции риба всяка седмица също биха могли да помогнат“, каза Рейн.

Изследователите смятат, че нещо в начина, по който омега-3 намалява възпалението и поддържа жизненоважни мозъчни процеси, може да помага за регулиране на агресията. Все още има много въпроси без отговор, но екипът предполага, че има достатъчно доказателства, за да се проучи това по-задълбочено.

Добавете към това проучванията, които показват, че лекарствата, получени от рибено масло, могат да помогнат за намаляване на риска от фатални инфаркти, инсулти и други сърдечни проблеми, и изглежда има много предимства в добавянето на омега-3 към вашата диета.

„Омега-3 не е магическо лекарство, което ще реши напълно проблема с насилието в обществото. Но може ли да помогне? Въз основа на тези открития, ние твърдо вярваме, че може, и трябва да започнем да действаме въз основа на новите знания, които имаме“, каза Рейн.

Източник: sciencealert    
Омега 3 мастни киселини Намаляване на агресията Рибено масло Хранителни добавки Психическо благополучие Мета-анализ Мозъчна химия Антисоциално поведение Възпаление Университет на Пенсилвания
Последвайте ни

По темата

Температурите падат до минус 3°, вятърът се усилва: Неделя идва с мрачно време

Температурите падат до минус 3°, вятърът се усилва: Неделя идва с мрачно време

Бенямин Нетаняху: Израел ще продължи ударите срещу Иран на всички фронтове

Бенямин Нетаняху: Израел ще продължи ударите срещу Иран на всички фронтове

Какво се случва в Близкия изток: Над 1500 загинали в Иран за три седмици война

Какво се случва в Близкия изток: Над 1500 загинали в Иран за три седмици война

Ормузкият проток остава блокиран, Тръмп постави 48-часов срок на Техеран

Ормузкият проток остава блокиран, Тръмп постави 48-часов срок на Техеран

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Защо котките имат процепи в ушите си

Защо котките имат процепи в ушите си

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 8 часа
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 11 часа
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 12 часа
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Болница в Дарфур спря работа след смъртоносен удар</p>

Удар по болница в Судан, най-малко 64 загинали

Свят Преди 39 минути

Сред жертвите има деца, пациенти и медицински персонал, съобщи СЗО

Мускули в капсула или риск за здравето? Истината за приема на креатин от тийнейджъри и спортисти

Мускули в капсула или риск за здравето? Истината за приема на креатин от тийнейджъри и спортисти

Любопитно Преди 1 час

Креатинът е една от най-широко използваните спортни добавки в света

22 март: Десет години от кървавата сутрин, която промени Европа

22 март: Десет години от кървавата сутрин, която промени Европа

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Г-7 и ЕС настояват за „незабавно и безусловно“ спиране на атаките от Иран

Г-7 и ЕС настояват за „незабавно и безусловно“ спиране на атаките от Иран

Свят Преди 9 часа

Държавите, станали обект на подобни действия, имат право да защитават територията си

<p>Почина директорът на ФБР, който разследваше Тръмп</p>

Почина бившият директор на ФБР Робърт Мълър, който разследваше Тръмп

Свят Преди 10 часа

Иран е изстрелял 5761 ракети и дронове

Иран е изстрелял 5761 ракети и дронове

Свят Преди 11 часа

Иранските сили са насочили 1119 ракети към цели в съседни страни и 300 ракети по израелска територия

Българска Агенция по Безопасност на Храните

Тонове храна с неясен произход в склад в Хасково

България Преди 12 часа

Собствениците вече са установени, подаден е сигнал към Прокуратурата

МВР потвърди, че Иван Демерджиев е разпитан

МВР потвърди, че Иван Демерджиев е разпитан

България Преди 13 часа

Сражения между "Хизбула" и Израел в Ливан

Сражения между "Хизбула" и Израел в Ливан

Свят Преди 14 часа

Ливанското движение съобщи за "преки сблъсъци с вражеските сили"

Израел нанесе десетки удари срещу Техеран

Израел нанесе десетки удари срещу Техеран

Свят Преди 14 часа

Атаката е била насочена предимно към ракетни обекти в Ислямската република

Украйна атакува Москва и голяма част от Русия

Украйна атакува Москва и голяма част от Русия

Свят Преди 15 часа

Дронове са успели да достигнат Уфа, където са атакували нефтопреработвателни предприятия

Огромно увеличение на желаещите да гласуват от чужбина

Огромно увеличение на желаещите да гласуват от чужбина

Свят Преди 16 часа

До 24 март българите зад граница могат да заявят желание да гласуват извън страната

Русия за удара по уранови инсталации в Иран: Грубо нарушение на международното право

Русия за удара по уранови инсталации в Иран: Грубо нарушение на международното право

Свят Преди 16 часа

Иран уведоми Международната агенция за атомна енергия

<p>МВнР с предупреждение към българите в ОАЕ</p>

МВнР предупреждава за неблагоприятни метеорологични условия в ОАЕ до 27 март

България Преди 17 часа

Очакват се обилни валежи, гръмотевици и силни пориви на вятъра, като са възможни и градушки

Кац: Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран

Кац: Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран

Свят Преди 17 часа

Израел е решен да продължи кампанията си срещу властовата структура на Иран

Великобритания осъди "дръзките атаки" на Иран, които взеха на прицел базата Диего Гарсия

Великобритания осъди "дръзките атаки" на Иран, които взеха на прицел базата Диего Гарсия

Свят Преди 17 часа

Не е ясно колко близо са се приближили ракетите до базата, която се намира на около 4000 километра от Иран

Всичко от днес

От мрежата

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg
1

Април идва с пролетен хлад и дъждове

sinoptik.bg
1

В Русе посрещат първи круиз за сезона

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 22 март, неделя

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 22 март, неделя

Edna.bg

Арсенал и Манчестър Сити решават съдбата на "Карабао Къп"

Gong.bg

ЦСКА ще търси задължителна победа срещу Добруджа в София

Gong.bg

Баба Марта си отива с дъжд и сняг

Nova.bg

Куба отново остана без ток

Nova.bg