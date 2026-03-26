Задържаха жената на Киро Японеца за агресия

С ъпругата на Кирил Кирилов, известен с прякора си Японеца, е задържана за 24 часа, след като проявила словесна агресия срещу медиите и ги заляла със студен чай. Срещу нея ще бъде образувано досъдебно производство за хулиганство, предава NOVA.

Припомняме, че по-рано днес беше проведена операция за превенция на изборните престъпления в квартал „Факултета”. Запитан за Кирил Кирилов - Японеца, директорът на СДВР каза: „Вчера около 15 часа колеги от 3 РУ извършиха проверка на финансова къща в близост до негов адрес, където се появи и той. Там бяха установени отново списъци с имена и съответните суми срещу тях. Открити бяха и около 6000 евро на адреса. Но акцията не е насочена конкретно към Кирил Кирилов. Проверяваме много знакови лица и по този повод мога да му кажа да не се чувства специален”.

По информация на полицията, той е фиктивен собственик на финансовата къща.

„Кирилов не е сред задържаните. Събират се допълнителни данни и ако се установят доказателства за извършено престъпление, ще му бъде повдигнато обвинение”, добави Николов.