България

Брутална агресия на мач за юноши в Пловдив, момче е в болница след ритник в главата

23 март 2026, 14:03
Източник: iStock Photos/Getty Images

Среща от 10-ия кръг на Областната група U17 между Марица (Пловдив) (2010) и Асеновец 1922 ще се запомни не толкова с резултата, колкото с тежък инцидент и проявена агресия на терена.

Двубоят, игран на изкуствения терен до Английската гимназия в Пловдив, завърши с убедителна победа 4:1 за домакините. Възпитаниците на треньорите Веселин Марчев и Горан Гръблев отбелязаха три гола чрез Пъки Иванов и един чрез Симеон Рангелов, нанасяйки първа загуба на лидера в класирането.

Мачът обаче бе белязан от изключително груба игра от страна на гостите, кулминирала в тежък инцидент. Състезателят на Асеновец 1922 Калоян Стоянов рита в главата вратаря на Марица (Пловдив) Георги Стоянов, който вече е бил фаулиран и е лежал на земята, предаде NOVA.

Пострадалото момче е транспортирано по спешност в болница в Пловдив с черепно-мозъчна травма и хематом. Впоследствие е преместено за лечение в специализирано отделение.

От клуба на Марица (Пловдив) определиха случилото се като тежък акт на съзнателна агресия.

„Клубът ни окачествява случилото се не като инцидент, а като тежък акт на съзнателна агресия. Осъждаме остро деянието на младежа и изразяваме дълбоко омерзение към стореното от него. Подобни действия противоречат както на ценностите на футбола, така и на общочовешките морални норми“, заявиха от клуба.

Ръководството на Асеновец 1922 поднесе извинения чрез официалната си страница във Facebook и съобщи, че виновният футболист е отстранен от отбора.

От Марица (Пловдив) обявиха, че ще предприемат всички необходими действия за защита на своите състезатели и за ограничаване на агресията в детско-юношеския футбол.

„Крайно време е футболната общност и федерацията да обърнат сериозно внимание на агресията при децата и юношите, която се превръща в истински бич в наши дни. Клубовете и техните треньори са длъжни да изграждат модел за подражание, а съюзът трябва спешно да се фокусира върху превенцията“, се посочва още в позицията на клуба.

Източник: NOVA    
