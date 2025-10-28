Столична община прекрати поръчката за боклука на Слатина, Подуяне и Изгрев

С толична община прекрати обществената поръчка за сметосъбиране в Зона 3, включваща районите „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“, обявиха от „Спаси София“. Според партията това е важна стъпка към повече прозрачност и контрол в сектор чистота. В тази зона нито един кандидат не е бил допуснат до отваряне на ценови оферти.

„Макар и със закъснение от четири седмици, това решение представлява ясна стъпка в правилната посока към по-ефективно и прозрачно управление на системата за управление на отпадъците в столицата“, заяви Борис Бонев.

Терзиев: До 31 октомври сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село" ще е на 100%

В своята позиция, партията заявява, че настоящият момент предоставя възможност София да излезе от хватката на частни интереси и нелегитимно влияние, като почистването в тези райони бъде възложено на общинския Завод за боклук.

„Това дружество е под директен оперативен контрол на кмета, което би позволило по-голяма отчетност и би ограничило възможностите за натиск и изнудване над столичани”, посочи Бонев.

Терзиев е изпратил трето писмо до Петкова за сметосъбирането в София

„Спаси София“ добави, че паралелно с това, обществената поръчка за районите „Люлин“ и „Красно село“ също е прекратена, но там дейностите по почистване вече се изпълняват от общинското дружество „Софекострой“. За районите „Надежда“, „Илинден“ и „Сердика“ е избран изпълнител – турската компания „Норм“.

Предстои 10-дневен срок за обжалване на решенията на Столична община.