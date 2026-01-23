Трети опит: Депутатите отново не събраха кворум

П арламентът не успя да започне работа. И при трите регистрации днес нямаше кворум.
След последния опит в залата отново, както и при втория, имаше 119 народни представители при необходими за кворум минимум 121. Не се регистрираха отново от групите на "Продължаваме промяната - Демократична България", "Възраждане" "Алианс за права и свободи", "Морал, единство, чест" и "Величие".
Няма кворум, следващото заседание ще е в сряда - 28 януари от 9:00 часа, обяви председателстващият заседанието Костадин Ангелов.