Трети опит: Депутатите отново не събраха кворум

Следващото заседание ще е в сряда - 28 януари от 9:00 часа

Обновена преди 33 минути / 23 януари 2026, 09:29

"Вързаха ме с белезници и ме ритаха в главата": Мъж е със счупен нос и сътресение след побой в дискотека
Неучебен ден в Русе заради усложнената зимна обстановка

След 9 години на

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Как реагираха политиците на присъединяването на България към Съвета за мир

Държавният глава Румен Радев ще излезе от президентската институция на 23 януари

Статистически феномен: Инвалидните пенсии у нас вече изпреварват тези за стаж и възраст

Киселова след проваленото заседание на НС: Начинът за включване на Изборния кодекс в дневния ред беше неправилен

П арламентът не успя да започне работа. И при трите регистрации днес нямаше кворум.

След последния опит в залата отново, както и при втория, имаше 119 народни представители при необходими за кворум минимум 121. Не се регистрираха отново от групите на "Продължаваме промяната - Демократична България", "Възраждане" "Алианс за права и свободи", "Морал, единство, чест" и "Величие".

Няма кворум, следващото заседание ще е в сряда - 28 януари от 9:00 часа, обяви председателстващият заседанието Костадин Ангелов.

Източник: БТА, Нелли Желева    
Парламент Кворум Народни представители Заседание Регистрация Няма кворум Костадин Ангелов Зам.-председател Отлагане на заседание Депутати
След 9 години на

Как

Как "г-н Никой" се изправи срещу Путин

"Вързаха ме с белезници и ме ритаха в главата": Мъж е със счупен нос и сътресение след побой в дискотека

Археолози откриха най-старото изкуство, създадено от човек

Новите инвалидни пенсии повече от тези за стаж и възраст

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг
Преди 13 часа
ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп
Преди 11 часа
Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия
Преди 13 часа
Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър
Преди 12 часа
Последни новини

<p>Ръст в стойността на малката потребителска кошница през януари, ето с колко</p>

Цените в малката потребителска кошница растат през януари

България Преди 21 минути

Наблюдаваме увеличение спрямо декември с 75 евроцента, това е 1,3% ръст, обяви заместник-директорът на ИССИО Виолета Иванова

<p>Канада отказа да е в менюто на Тръмп

Марк Карни отвърна на огъня на Тръмп: "Канада не живее заради Съединените щати"

Свят Преди 24 минути

Карни очерта посоката на Канада, казвайки, че страната „трябва да бъде фар – пример за свят в морето“ и да не се поддава на авторитаризъм

Нова Броудкастинг Груп излъчва мачовете на България от Купа „Дейвис“

Нова Броудкастинг Груп излъчва мачовете на България от Купа „Дейвис“

Любопитно Преди 55 минути

Всички двубои от квалификациите в Световната група можете да гледате по NOVA и NOVA Sport

Два буса с украинска регистрация катастрофираха край Мъглиж, четирима в болница

Два буса с украинска регистрация катастрофираха край Мъглиж, четирима в болница

България Преди 1 час

Едното превозно средство е дърпало другото заради повреда

<p>Санчес към&nbsp;Тръмп:&nbsp;Оценяваме поканата, но ще я отклоним</p>

Мадрид: Испания няма да се включи в Съвета за мир на Тръмп

Свят Преди 1 час

Около 60 правителства бяха поканени да се присъединят, но само малцина от западните съюзници на Вашингтон приеха публично

Агент на имиграционните служби на САЩ

Имиграционните в САЩ задържаха 5-годишно дете и баща му

Свят Преди 1 час

<p>Кой плаща сметката за&nbsp;митата на Тръмп?</p>

Институт в Кил: Американците плащат 96% от митата на Тръмп

Свят Преди 1 час

„Твърдението, че чужди страни плащат тези мита, е мит. Данните показват обратното: американците плащат сметката“, заяви един от авторите на проучването

"Жива си. Оправяй се!": Прокуратурата повдигна обвинения на лекаря, оперирал с фалшива диплома

"Жива си. Оправяй се!": Прокуратурата повдигна обвинения на лекаря, оперирал с фалшива диплома

България Преди 1 час

"Спя седнала": Десетки сигнали след първото разследване

Мъченичеството, което бележи християнската история при Диоклециан

Мъченичеството, което бележи християнската история при Диоклециан

България Преди 1 час

Честваме паметта на свещеномъченик Климент Анкирски и на мъченик Агатангел

Президентът на САЩ оттегли поканата към Канада за участие в Съвета за мир

Президентът на САЩ оттегли поканата към Канада за участие в Съвета за мир

Свят Преди 2 часа

Промяната на позицията на Тръмп следва речта на Карни на Световния икономически форум в Давос

Черна статистика за 2025 г.: Умишлени убийства на служители на ООН - 21 жертви, включително българин

Черна статистика за 2025 г.: Умишлени убийства на служители на ООН - 21 жертви, включително българин

Свят Преди 2 часа

Убитите през 2025 г. са от Бангладеш, Судан и Южен Судан, Южна Африка, Уругвай, Тунис, България, Украйна, Кения, Замбия

Тръмп: Огромен флот се е запътил към Иран

Тръмп: Огромен флот се е запътил към Иран

Свят Преди 3 часа

"Имаме огромен флот, който се насочва в тази посока", каза Тръмп

<p>Рубио: Това е критична част</p>

САЩ приветстват инициативата на Ирак за задържане на бойци от ИДИЛ

Свят Преди 3 часа

Висшият съдебен съвет на Ирак заяви, че ще започне съдебни производства срещу задържани членове на „Ислямска държава“

САЩ назначиха опитен дипломат за главен пратеник за Венецуела

САЩ назначиха опитен дипломат за главен пратеник за Венецуела

Свят Преди 3 часа

Лаура Догу поема поста, след като САЩ заловиха венецуелския президент Николас Мадуро

Коща: ЕС ще продължи да се защитава от всяка форма на принуда

Коща: ЕС ще продължи да се защитава от всяка форма на принуда

Свят Преди 3 часа

Председателят на Европейската комисия отбеляза, че при спора за Гренландия ЕС е проявил твърдост, готовност и единство

Кремъл определи като "важна" срещата между Путин, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Кремъл определи като "важна" срещата между Путин, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Свят Преди 3 часа

Русия ще продължи да преследва целите си на бойното поле, заяви Ушаков

