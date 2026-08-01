Тир се обърна на АМ „Хемус“ край Варна

Т ир се обърна на АМ „Хемус“ преди Варна, предава NOVA.

Същевременно от АПИ съобщиха, че е ограничено движението при км 416 на АМ „Хемус“ в посока Варна поради ПТП. Въведен е обходен маршрут: п.в. „Слънчево“ – път I-2 – Тополи – Варна.

Катастрофа на АМ „Хемус“: Камион се обърна при тунел „Витиня“, образува се огромно задръстване

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът в участъка се регулира на място от екип на „Пътна полиция“.

Временно беше ограничено и движението в първа активна лента на АМ „Хемус“ в тунел „Витиня“ в посока София заради аварирал камион.