България

Изминалият юли е бил най-хладният и дъждовен от 7 години насам

Анализът на НИМХ отчита необичайни температурни аномалии, летен сняг по върховете и рязко изстиване на морската вода

Стела Христова Стела Христова

2 август 2026, 21:09
Изминалият юли е бил най-хладният и дъждовен от 7 години насам
Източник: iStock/Getty Images

И зминалият юли се оказва най-хладният и с най-много валежи от юли 2019 г. насам, както и един от най-хладните юлски месеци за последните 20 години. Данните са публикувани от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в техния месечен анализ.

Преминаването на поредица от студени фронтове през страната доведе до мощни бури, градушки, локални наводнения и пожари, причинени от мълнии.

  • Рекорди на термометрите и летен сняг

Температурните амплитуди през месеца бяха изключително контрастни. Най-високата стойност в страната бе отчетена в село Първомай (област Благоевград) на 20 юли – 39,3 градуса. В София най-топло бе на 18 юли с 33,4 градуса.

На противоположния полюс най-ниската минимална температура в населено място бе измерена в Драгоман на 26 юли – едва 4,9 градуса, докато в столицата най-ниската стойност падна до 8,9 градуса на 24 юли. На планинските първенци термометрите показаха отрицателни стойности – минус 2,6 градуса на връх Мусала на 23 юли.

Впечатление прави и аномалията от 24 юли, когато по най-високите върхове на Рила и Пирин заваля сняг и се образува тънка снежна покривка.

  • Интензивни валежи и феномени в Черно море

Най-сериозното 24-часово количество валеж през изминалия месец бе регистрирано на 22 юли в село Горен чифлик – 107,1 мм. Солидно количество дъжд бе отчетено и в село Долна Мелна (община Трън) на 1 юли – 98,4 мм. За София месечната сума на валежите достигна 59,9 мм, което представлява 93% от климатичната норма.

По Черноморието синоптиците регистрираха няколко епизода на рязко понижаване на температурата на морската вода (апвелинг), предизвикани от обръщане на вятъра от северозапад. Най-осезаем бе феноменът край Шабла на 8 срещу 9 юли, където морската вода изстина бързо с 5 градуса (от 22,5 до 17 градуса). Подобни спадове бяха отчетени край Ахтопол на 13 юли и във Варненския залив на 25 юли.

Въпреки хладния предходен месец, август започва с гореща вълна, като метеоролозите вече издадоха предупреждения от жълт код за опасни жеги.

Редактор: Стела Христова
Източник: Борислава Бабиновска/БТА    
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