България

Трагедия на офроуд състезание в Родопите; джип блъсна бащата на един от пилотите

Тъй като състоянието му е изключително критично, той бе незабавно транспортиран с хеликоптер на спешната медицинска помощ към болнично заведение в Пловдив

Стела Христова Стела Христова

2 август 2026, 19:11
Трагедия на офроуд състезание в Родопите; джип блъсна бащата на един от пилотите
Източник: iStock

И нтересът към юбилеен офроуд шампионат в Родопите бе помрачен от тежък инцидент. Зрител бе блъснат от състезателен автомобил по време на надпреварата, организирана в района на село Смилян, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

Пострадалият е 60-годишен мъж, който се е оказал баща на един от участниците в състезанието. Тъй като състоянието му е изключително критично, той бе незабавно транспортиран с хеликоптер на спешната медицинска помощ към болнично заведение в Пловдив.

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От Спешното приемно отделение на МБАЛ – Смолян дадоха подробности за състоянието на ранения: „Пострадалият 60-годишен мъж е транспортиран с въздушна линейка към болница в Пловдив, получил е гръдна и коремна травма, състоянието му е с опасност за живота.“

  • Версии за инцидента и организация на сигурността

Сблъсъкът е станал в частен имот по трасето в района на село Горово, намиращо се в землището на община Рудозем. Органите на реда в Смолян изясняват спретнатите обстоятелства около произшествието. Според една от основните хипотези, разпространена от кметството в село Смилян, мъжът е направил опит да пресече трасето, подхлъзнал се е и е паднал, след което преминаващ джип го е ударил при маневра на заден ход.

От полицията уточняват, че са били единствено информирани за провеждането на масовата проява, а цялата сигурност и охрана по трасето са били поверени на организирани от клуба стюарди.

Надпреварата се провежда за 10-а поредна година от местния офроуд клуб в село Смилян.

Редактор: Стела Христова
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