Тежък трафик към Гърция в първия от трите почивни дни

И зключително тежък трафик се образува още от ранните часове на деня в посока Гърция, в първия от трите почивни дни около Деня на Съединението, съобщава NOVA.

Движението от Благоевград до Кресна е силно натоварено,

като на места се образуваха сериозни тапи, а преминаването през 15-километровото Кресненско дефиле отнема близо час.

Пътуващите от София към граничния пункт „Кулата: попаднаха в дълга опашка от автомобили, която започва още от Благоевград и продължава до Кресна.

Около час отнема преминаването на тези 15 километра през Кресненското дефиле.

Въпреки напрегнатата обстановка, повечето шофьори пътуват сравнително спокойно, тъй като отиват на почивка. Все пак се забелязват и „нервни изблици“, които обаче не водят до рискови изпреварвания заради обезопасителните колчета в дефилето.

Очаква се трафикът да остане интензивен и в следващите часове.

Властите на място призовават пътуващите да се въоръжат с повече търпение.