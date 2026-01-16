България

Тежък пътен инцидент с жертва край Леденик

Създаден е обходен маршрут за движение след катастрофата

16 януари 2026, 17:57
Тежък пътен инцидент с жертва край Леденик
Източник: iStock/Getty Images

Т ежък пътен инцидент взе жертва на пътя София – Варна в района на великотърновското село Леденик. 

Малко преди 17:00 ч. в района е възникнала катастрофата между лек автомобил и тежкотоварен камион. По първоначална информация на място е загинал водачът на лекия автомобил. 

Катастрофа на пътя София-Варна отне два живота

Създаден е обходен маршрут за движение след катастрофата, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Обходният маршрут за леки автомобили е през село Леденик, а за  тежкотоварните: Момин сбор – Мусина – Хотница – Самоводене – Велико Търново. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

 

 

Източник: БТА, Велико Търново, Марина Петрова    
