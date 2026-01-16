Тежък пътен инцидент с жертва край Леденик

Т ежък пътен инцидент взе жертва на пътя София – Варна в района на великотърновското село Леденик.

Малко преди 17:00 ч. в района е възникнала катастрофата между лек автомобил и тежкотоварен камион. По първоначална информация на място е загинал водачът на лекия автомобил.

Катастрофа на пътя София-Варна отне два живота

Създаден е обходен маршрут за движение след катастрофата, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Обходният маршрут за леки автомобили е през село Леденик, а за тежкотоварните: Момин сбор – Мусина – Хотница – Самоводене – Велико Търново. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".