Тежка катастрофа на пътя Мездра - Своге, загина 18-годишно момиче

Т ежък пътен инцидент взе жертва на пътя Мездра - Своге, в района на Гара Лакатник. Сигналът е получен около 01:50 ч. през нощта в ОДМВР - София.

Тежка катастрофа край Мездра, загина 21-годишна жена

При пристигане на място полицейските екипи са установили катастрофирал лек автомобил, който се е ударил в крайпътната мантинела и е причинил сериозни материални щети по нея – разрушени са няколко метра от съоръжението.

В резултат на произшествието е загинала 18-годишна пътничка в автомобила.

Шофьорът е бил прегледан на място и е без видими наранявания, предаде NOVA.

По първоначални данни автомобилът се е движел в посока София, когато водачът е изгубил контрол над управлението и се ударил в мантинелата.