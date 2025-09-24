РИОСВ-Пловдив наложи нови санкции на нарушител за незаконни действия с отпадъци

Р егионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пловдив се самосезира във връзка с медийна публикация за пожар, възникнал на 22 септември през нощта в Южната индустриална зона на града, при който гъст дим и неприятна миризма обгазиха части от Пловдив. Това съобщиха от пресцентъра на екоинспекцията.

Незаконно сметище пламна и обгази част от Пловдив

Екип на РИОСВ е извършил извънредна проверка на място веднага на следващата сутрин, на която е присъствал и наемателят на замърсените имоти – единият, от които е частна собственост, а вторият – държавна частна собственост. Установено е, че на площ над 3 дка са струпани на купчини различни видове отпадъци – строителни, пластмаси, изолационни плоскости, опаковки, битови и едрогабаритни отпадъци. Част от тях са били обхванати от пожара, който е потушен от екипи на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Пловдив.

При проверката е изяснено, че наемателят съхранява в частния имот отпадъци, без да притежава разрешителен документ за дейности с тях по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), като извършва нерегламентирано третиране.

Допълнително е констатирано, че в съседния държавен имот са разположени четири контейнера тип „лодка“, пълни с аналогични смесени строителни отпадъци.

РИОСВ-Пловдив е дала задължителни предписания на наемателя да почисти замърсените терени в срок до 10 октомври и да не допуска повторно нерегламентирано съхранение. Нарушителят е познат на екоинспекцията с други констатирани през тази година сериозни нарушения на ЗУО, за които вече е санкциониран. За всички случаи е уведомена прокуратурата и полицията.

Преди дни екоинспекцията в Пловдив провери сигнали за нерламетирани сметища в селата село Йоаким Груево и Цалапица в общините Стамболийски и Родопи. През юли бе установено нерегламентирано депониране на отпадъци в землището на с. Белащица, община Родопи, в близост до Околовръстния път на Пловдив.