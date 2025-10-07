България

ТЕЦ "Бобов дол" трябва да плати 270 000 лева заради замърсяване

"Дружеството е извършител на множество други нарушения", пише в съдебното решение

7 октомври 2025, 16:26
Източник: БТА

А дминистративният съд-Кюстендил потвърди глоби от 270 000 лева общо по две наказателни постановления, наложени от РИОСВ за ТЕЦ "Бобов дол". Решението на съда, потвърдил решение на Дупнишкия районен съд по двете дела, е окончателно

От РИОСВ направили две внезапни проверки за замърсяванията на въздуха в района на ТЕЦ-а по сигнал за силна миризма и запрашеност на 1 юни и на 7 юни м.г. Замерванията показали сериозно завишение на серен диоксид и за фини прахови частици. 

Двете сероочистващи инсталации и някои от противодимните филтри не са работили. Съставени са две наказателни постановления - едното за санкция от 130 хиляди, другото - за 140 хил., лева, които от енергийното дружество обжалвали.

Съдът обаче е потвърдил глобите. 

"Дружеството е извършител на множество други нарушения на Комплексното разрешително, за което е било санкционирано в завишени размери", пише в съдебното решение.

Източник: БГНЕС    
