Съдийската колегия на ВСС и проваленият кандидат за шеф на Русенския съд

С ъдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) през първата четвърт на 2026 г. се оказа в центъра на остри критики и медийно внимание заради начина, по който протичат процедури за избор на административни ръководители на съдилища. Най-видимият случай е този с кандидатурата на съдия Ивайло Йосифов Иванов - заместник-председател на Административен съд - Русе, която не успя да бъде защитена в Съдийската колегия.

Какво се случи?

На 10 март 2026 г. Съдийската колегия на ВСС разгледа процедурата за избор на председател на Административен съд - Русе, в която съдия Иванов беше един от кандидатите. Заседанието бе документирано в стенографския протокол № 9, но по-късно се оказа, че документът съдържа фактически грешки. Колегията прие поправки след преглед на видеозапис от заседанието, но отказа да изслуша съдия Иванов в контекста на процедурата. Това се посочва на официалната интернет страница на Висшия съдебен съвет (ВСС) .

Преди това, на 10 март, същата колегия бе отложила разглеждането на заявление от Иванов и други участници за изслушване на по-късна дата.

Припомняме, че на 24 март 2026 г. Съдийската колегия на (ВСС) отказа да изслуша ключови магистрати по безпрецедентния скандал с оказан натиск върху кандидата за председател на Административен съд - Русе съдия Ивайло Иванов. Вместо да разследва сигнала за изнудване, кадровият орган предпочете да акцентира върху технически поправки на грешки в своите стенограми.

На заседанието си членовете на съвета отхвърлиха предложението за провеждане на изслушвания на ключовите фигури в аферата. Освен потърпевшия съдия Ивайло Иванов, който заема поста заместник-председател на съда в Русе, без разпит остават съдия Диан Василев от Административен съд - София-област и изпълняващата функциите ръководител на съда в Русе Росица Басарболиева. В прессъобщението на институцията лаконично се посочва, че органът "не прие предложението за изслушване" на магистратите.

До решението се стигна след официално заявление от самия съдия Иванов. С него той поиска отвод на конкретен член на Съдийската колегия в изборната процедура. Институционалното мълчание идва на фона на остър сигнал от "Съюз на съдиите в България".

Съветът отказа да изслуша и собствения си член Драгомир Кояджиков, чието име изплува в опитите за кадруване в съдебната система в Русе. В официалното съобщение на Съдийската колегия скандалът е споменат мимоходом в последния абзац, като основният фокус е поставен върху приети "поправки на явни фактически грешки в диспозитива" от заседанието на 10 март.

Критиките към колегията

Съюзът на съдиите в България (ССБ) излезе с остра позиция, в която осъди поведението на мнозинството в Съдийската колегия. Според организацията, отказът да бъде изслушан съдия Иванов по сигнал за натиск от член на ВСС представлява "грубо вътрешно подкопаване на авторитета на правосъдието" и "неуважение към професионалното и лично достойнство на магистратите".

В позицията на ССБ се подчертава, че сигналът за оказван натиск е бил подаден още на 7 ноември 2025 г., но въпреки това Съдийската колегия не е разгледала въпроса по същество. Това поставя под въпрос както процедурната прозрачност, така и защитата на независимостта на съдебната власт - ключов принцип според Конституцията и международните стандарти за правосъдие.

Ето и цялата позиция на ССБ​, която публикуваме без редакторска намеса:

"Преди повече от четири месеца, на 7.11.2025 г. Управителният съвет на Съюза на съдиите в България подаде до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет /СК на ВСС/ сигнал относно станали публично достояние данни за опит за оказване на натиск върху съдия Ивайло Йосифов Иванов в хода на процедура за избор на административен ръководител – председател на Административен съд – Русе. Сигналът беше подаден на основание т. 1 – 4 от Механизма за действие на СК на ВСС в случаи на засягане на независимостта и/или опит за оказване на натиск върху съдиите и съда. Същият Механизъм е утвърден от Съдийската колегия на ВСС, като съгласно т. 1 от него, професионалните съдийски организации могат да сезират колегията при намеса върху независимостта на съдия или при оказване на натиск.

В сигнала бяха посочени оповестените в заседанието на СК на ВСС, проведено на 7.10.2025 г. факти за поискан от съдия Ивайло Иванов отвод на члена на ВСС Драгомир Кояджиков, поради направен опит за оказано от името на същия влияние във връзка с процедурата за избор на председател на Административен съд Русе. Беше обърнато внимание и на публикация в правния сайт ДеФакто от 14.10.2025 г. за случая, в която са посочени обстоятелства за сезиране от страна на съдия Иванов на правоохранителните органи и образувано наказателно производство.

В сигнала посочихме, че изнесеното от съдия Ивайло Иванов налага спешна реакция от страна на СК на ВСС, поради съдържащите се данни за недопустима форма на оказване на натиск и влияние върху свободната воля на съдията, което изисква предприемане на действия за неговата защита. Поискахме и да бъде направена оценка на действията на замесените лица с оглед правилата на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, приложим както към всички съдии, така и към членовете на СК на ВСС. Настояхме и за пълна прозрачност и провеждане на бърза, справедлива и публична процедура по изясняване на всички факти и обстоятелства по случая.

Съгласно правилата по т. 5 от утвърдения от самата нея Механизъм, Съдийската колегия на ВСС следваше да разгледа сигнала или на първото след внасянето му свое заседание, или на нарочно свикано извънредно заседание, като засегнатият магистрат бъде поканен за изслушване.

С решението си от проведеното на 24.03.2026 г. заседание, с което по нарочно търсени формални причини отказа да разгледа подадения преди няколко месеца сигнал и да изслуша можещите да изяснят случая съдии, мнозинството от членовете на Съдийската колегия на ВСС демонстрира нежелание да прилага утвърдения от същата колегия механизъм. Няма друго възможно обяснение за тези действия, освен нежелание и да се изясни въпросът бил ли е упражнен натиск от името на член на СК на ВСС към съдия Ивайло Йосифов Иванов, за да бъде накаран да се оттегли от участие в конкурсна процедура. И това е поредният случай, в който остават неизяснени съмнения за задкулисно и незаконно упражняване на влияние в съдебната власт.

Особено възмутителен беше отказът да бъде изслушан в проведеното заседание, поканеният за това именно от СК на ВСС и явил се лично съдия Ивайло Йосифов Иванов. Проявата на неуважение и незачитане на професионалното и лично достойнство на съдия от страна на членовете на орган, на когото е възложено да защитата независимостта на магистратите и да утвърждава авторитета на правосъдието, представлява грубо вътрешно подкопаване на същия авторитет.

Независимо от обезсърчаващия и смразяващ ефект от действията от мнозинството на членовете на СК на ВСС, Съюзът на съдиите в България изразява подкрепа към всички съдии, които решат да не премълчават опитите за засягане на независимостта им и за упражняване на натиск. Заявяваме и готовност да продължим с активните действия за осигуряване от страна на отговорните за това институции на необходимата защита на съдиите срещу опити за упражняване на нелегитимно влияние."

Официални действия и документи