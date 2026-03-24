България

Правосъдният министър обжалва отказа на Прокурорската колегия на ВСС за избор на нов и.ф. главен прокурор

Андрей Янкулов обясни, че големият проблем е, че се въвежда "временен вечен мандат" за Сарафов

24 март 2026, 13:48
Източник: БТА

С лужебният министър на правосъдието Андрей Янкулов внася жалба срещу отказа на Прокурорската колегия на ВСС относно избор на нов и.ф. главен прокурор.

"Първо ще атакувам отказа на ВСС да разгледа предложението ми. Днес трябва да финализираме и да подадем жалбата пред Върховния административен съд срещу отказа на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да разгледа предложението за определяне на нов временно изпълняващ функциите на главен прокурор", обяви той преди заседание на Съдийската колегия на ВСС. 

Янкулов: Имам предвид възможности за предложения за временно и.ф. главен прокурор

Янкулов обясни, че големият проблем е произнасянето на колегията, с което въвежда "временен вечен мандат" за Сарафов, чието изтичане зависи от "сбъдването или бъдещо несигурно събитие" - избор на титуляр или той самият да реши, че не иска да изпълнява тези функции.

Министър Янкулов свиква пленума на ВСС за назначаване на временен главен прокурор

По думите му това нещо противоречи на всички възможни принципи на правовата държава и доброто управление.

На 11 март Прокурорската колегия единодушно реши да остави без разглеждане предложението на служебния министър за определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор.

Решението може да се обжалва пред ВАС до 25 март.

Източник: Агенция "Фокус"    
Никола Цолов получи награда от 25 000 евро за успехи във Формула 2 и Формула 3

Никола Цолов получи награда от 25 000 евро за успехи във Формула 2 и Формула 3

Мистериозният Леонид Радвински: Собственикът на OnlyFans е бил мъртъв дни преди светът да научи

Мистериозният Леонид Радвински: Собственикът на OnlyFans е бил мъртъв дни преди светът да научи

Пари за бензин: Как да вземете помощ от 20 евро на месец и кой има право на компенсация

Пари за бензин: Как да вземете помощ от 20 евро на месец и кой има право на компенсация

Повече от „майката на Илон“: Невероятната история на Мей Мъск

Повече от „майката на Илон“: Невероятната история на Мей Мъск

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
AMG обещава най-радикалния Black Series до момента

AMG обещава най-радикалния Black Series до момента

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 2 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 2 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 2 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 2 дни
Завръщането на DAYO: Какво подготвят Soulization, EVDN, RawLand, Peyotoff и Trombobby?

Завръщането на DAYO: Какво подготвят Soulization, EVDN, RawLand, Peyotoff и Trombobby?

Любопитно Преди 27 минути

Музиката им е включена в два епизода на влога на Уил Смит и издават съвместна песен с Alxndr London “Yellow Hat”

<p>Войната в Персийския залив удря британците в джоба</p>

Шокът от Иран замразява икономическото възстановяване на Стармър

Свят Преди 37 минути

Политиците във Великобритания едва започват да се справят с дългосрочните ефекти от конфликта в Близкия изток и разполагат с малко пространство за маневриране.

Пребиха момче след скандал в двора на училище в Костинброд

Пребиха момче след скандал в двора на училище в Костинброд

България Преди 1 час

Всичко се преобръща за една нощ за тези три зодии

Всичко се преобръща за една нощ за тези три зодии

Любопитно Преди 1 час

Астролозите са посочили три зодиакални знака, за които период на късмет и промяна започва още на 24 март. Този шанс може драстично да повлияе на личния и професионалния им живот тази пролет

<p>Кралят на Дания, който си мие зъбите със сапун</p>

Politico: Кралят на Дания, който си мие зъбите със сапун

Свят Преди 1 час

Ларс Льоке Расмусен може да спечели само 12 места в следващия парламент на страната, но именно той може да реши кой ще управлява Дания

16-годишният, стрелял в класна стая в Хасково, получи обществено порицание

16-годишният, стрелял в класна стая в Хасково, получи обществено порицание

България Преди 1 час

Обвиняемият трябва да заплати и разноските по делото в общ размер от 898,48 евро

Снимката е илюстративна

Британският разрушител HMS Dragon пристигна в Кипър

Свят Преди 1 час

Изпратени са и два хеликоптера AW159 Wildcat, пригодени за прехващане на дронове

Чък Норис покорил 3187- метров вулкан само месеци преди смъртта си

Чък Норис покорил 3187- метров вулкан само месеци преди смъртта си

Любопитно Преди 1 час

Нивото на трудност при изкачването на връх Ласен се определя като „натоварващо“, с маршрут от около 8 километра в двете посоки

<p>Мюнхен избра първия си открито хомосексуален кмет</p>

Мюнхен избра първия си кмет от Зелените в историческа загуба за социалдемократите

Свят Преди 1 час

Доминик Краузе победи дългогодишния кмет Дитер Райтер с убедителна преднина

Над 50 сигнала в МВР за изборни нарушения само за ден

Над 50 сигнала в МВР за изборни нарушения само за ден

България Преди 1 час

Зам.-министърът на вътрешните работи Иван Анчев отчете, че има повишено обществено доверие към МВР

<p>КЗП затвори два хотела и заведение за хранене</p>

КЗП затвори два хотела и заведение за хранене заради нарушения

България Преди 1 час

Обектите са разположени в Боровец, София и Бургас

Течен лукс: Къде сервират горещ шоколад за 1000 долара

Течен лукс: Къде сервират горещ шоколад за 1000 долара

Любопитно Преди 1 час

Ресторант предизвиква заможните любители на сладкото с нов, ултра-декадентски коктейл, който съчетава в себе си най-редките алкохолни напитки и 24-каратово злато

Снимката е илюстративна

С ракета по-дълга от двуетажен автобус: Може ли Иран да удари Великобритания?

Свят Преди 2 часа

След атаката срещу базата „Диего Гарсия“, Израел предупреди, че иранските ракети „Хоррамшахр“ вече достигат до Лондон и Париж. Докато експерти анализират как Техеран е увеличил обсега си, британското правителство успокоява, че заплахата е недоказана

Пийт Хегсет, Доналд Тръмп и Пам Бонди

„Ти каза: „Хайде да го направим“ – Тръмп обвини Хегсет за войната в Иран

Свят Преди 2 часа

Доналд Тръмп засипа с похвали министъра на отбраната, който е ключов привърженик на военните действия в Иран, започнали в края на февруари и вече навлезли в четвъртата си седмица

Тръмп насочва вниманието си към Куба

Тръмп насочва вниманието си към Куба

Свят Преди 2 часа

Администрацията му подготвя смяна на режима, докато островът се бори с икономическа криза

<p>Мъж наруши ограничителна заповед и преби съпругата&nbsp;си</p>

Арестуваха мъж за побой над съпругата му в Свищов

България Преди 2 часа

Той нарушил съдебна заповед за защита от домашно насилие

Всичко от днес

От мрежата

8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

dogsandcats.bg

5-те най-популярни малки овчарски кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Защитиха още две вековни дървета

sinoptik.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg

Вече не се крият: Ким Кардашиян и Люис Хамилтън на семейна ваканция в Токио

Edna.bg

Нора Шопова издава тънкостите на подиума, води семинар бременна в 7-ми месец

Edna.bg

Академията на ЦСКА има нов главен методист

Gong.bg

Стилиян Петров обявява голяма новина

Gong.bg

ЕК: България, Румъния и Хърватия с най-висока смъртност по пътищата в ЕС

Nova.bg

Битката за Ормузкия проток: Ще се задълбочи ли кризата с горивата

Nova.bg