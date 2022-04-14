Светият Синод закрива пресцентъра си

С ветият Синод на Българската православна църква закрива отдел "Връзки с обществеността" при Св. Синод и освобождава ст. ик. Николай Георгиев от длъжността "Началник отдел връзки с обществеността", считано от днес, 14 април 2022 г.

Относно решения, становища, изявления и друга информация от Св. Синод средствата за масова информация и различните институции, могат да се обръщат към Канцеларията на Св. Синод.

Със 7 гласа "За" и 4 "Против" Св. Синод възстановява длъжността "Протокол" при Св. Синод на БПЦ-БП и назначава тази длъжност Емил Велинов, бивш директор на Дирекция "Вероизповедания" на Министерски съвет.

"За" горното решение гласуваха: Негово Светейшество Българският патриарх Неофит и Техни Високопреосвещенства: Великотърновски митрополит Григорий, Пловдивски митрополит Николай, Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний, Русенски митрополит Наум, Врачански митрополит Григорий и Доростолски митрополит Яков.

"Против" горното решение гласуваха: Техни Високопреосвещенства: Ловчански митрополит Гавриил, Варненски и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопски митрополит Серафим и Видински митрополит Даниил.

Гласуването се е проведе в отсъствието на Сливенски митрополит Йоаникий, На САЩ, Канада и Австралия митрополит Йосиф, Плевенски митрополит Игнатий и Старозагорски митрополит Киприан.