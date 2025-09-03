България

Старт на новия политически сезон: Какво предстои за депутатите

Депутатите обсъждат водната криза и петия вот на недоверие

3 септември 2025, 07:03
Деца се качиха на строителен кран в София

Деца се качиха на строителен кран в София
Протест в подкрепа на Благомир Коцев във Варна

Протест в подкрепа на Благомир Коцев във Варна
Какво става с обвиненията срещу Никола Барбутов

Какво става с обвиненията срещу Никола Барбутов
България изрази загриженост за действията на РС Македония

България изрази загриженост за действията на РС Македония
Видеозапис разкрива ръка, която бута скоростния лост в кабината на трамвая, който дерайлира

Видеозапис разкрива ръка, която бута скоростния лост в кабината на трамвая, който дерайлира
Разкриха шокиращи подробности за случая с колата, забита в автобус

Разкриха шокиращи подробности за случая с колата, забита в автобус
Сарафов свика съвещание за инцидента, при който кола се вряза в автобус

Сарафов свика съвещание за инцидента, при който кола се вряза в автобус
Семейството на загиналия в Ботевград сподели кадри с предполагаем дилър (ВИДЕО)

Семейството на загиналия в Ботевград сподели кадри с предполагаем дилър (ВИДЕО)

П реодоляването на водната криза в страната е основното предизвикателство за депутатите, с което ще се заемат още в първия работен ден от новата пленарна сесия. На вратата вече чука и петият вот на недоверие срещу кабинета, а проруските партии отново яхнаха популистката тема за произвеждането на референдум против еврото. 

Проектът на програма на Народното събрание, която предстои да бъде гласувана, предвижда като първа точка в дневния ред депутатите да разгледат по предложение от ПГ на „Величие“ Проект на решение за произвеждане на национален референдум, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители на 19 март 2025 г. (продължение). 

По предложение на ПГ на ГЕРБ-СДС като втора точка в дневния ред депутатите ще разгледат Проект за решение относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в Република България, внесен от Младен Шишков и група народни представители на 21 август 2025 г. 

Като трета точка по предложение от ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) народните представители ще се запознаят с Проект на решение във връзка с доклада за работата на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно проблемите с безводието в страната, внесен от Младен Шишков на 18 юли 2025 г. 

Парламентът ще гласува на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, внесен от Габриел Вълков и група народни представители на 21 май 2025 г. 

В сряда ще заседават пет постоянни парламентарни комисии – Комисия по труда и социалната политика, Комисия по енергетика, Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисия по конституционни и правни въпроси, Комисия по демографската политика, децата и семейството. 

От ПП-ДБ направиха заявка, че ще инициират петия вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков, който ще бъде на тема „завладяната държава“. Нужни са подписите на най-малко една пета от народните представители, или това са 48 депутати, за да бъде внесен в деловодството на парламента вот на недоверие и да влезе за обсъждане в пленарна зала. 

За да се окаже вотът успешен са необходими гласовете на 121 гласа, а опозицията разполага само със 105. 

Управляващите са категорични, че имат амбицията кабинетът да изкара пълен 4-годишен мандат.

Програмата за работа на парламента предвижда за четвъртък като първа точка Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Съвета за електронни медии, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедура за избор от Народното събрание, внесен от Комисията по културата и медиите на 6 юни 2025 г. 

Народните представител ще гласуват на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, внесен от Министерски съвет на 30 април 2025 г. и приет на първо четене на 12 юни 2025 г. 

Депутатите ще разгледат и Законопроект за ратифициране на Споразумението между Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“, Република България, и Речна администрация за Долен Дунав – Галац, Румъния, за съвместно възлагане на обществени поръчки по проект „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав – FAST Danube 2“, внесен от Министерски съвет на 03 юни 2025 г. 

Традиционно в петък ще се проведе парламентарен контрол. 

Източник: БГНЕС    
Водна криза Вот на недоверие Референдум за еврото Народно събрание Пленарна сесия Парламентарни комисии Законопроекти Правителство Река Дунав Парламентарен контрол
Последвайте ни

По темата

Пожар гори в склад за олио в столичния квартал

Пожар гори в склад за олио в столичния квартал "Илиянци"

Между съседи: Защо много турци избират да почиват в Гърция

Между съседи: Защо много турци избират да почиват в Гърция

Промяна на времето в сряда – дъжд с гръмотевици

Промяна на времето в сряда – дъжд с гръмотевици

Разсекретиха хиляди документи от скандала

Разсекретиха хиляди документи от скандала "Епстийн"

Имотният пазар ще претърпи корекция след еврозоната

Имотният пазар ще претърпи корекция след еврозоната

pariteni.bg
Зрелищното събитие за суперколи - Car Speed Show в София този септември

Зрелищното събитие за суперколи - Car Speed Show в София този септември

carmarket.bg
Трети инцидент с трамвай днес в София
Ексклузивно

Трети инцидент с трамвай днес в София

Преди 8 часа
Деца се качиха на строителен кран в София
Ексклузивно

Деца се качиха на строителен кран в София

Преди 9 часа
Тръмп: Много съм разочарован от Путин
Ексклузивно

Тръмп: Много съм разочарован от Путин

Преди 8 часа
Нов удар срещу опозицията в Турция
Ексклузивно

Нов удар срещу опозицията в Турция

Преди 8 часа

Виц на деня

– Зетко, защо си с толкова кисела физиономия? – Защото си тук от два дни, а багажът ти изглежда като за два месеца...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Вяра в смутни времена: Историите на Св. Фива и Св. Антим

Вяра в смутни времена: Историите на Св. Фива и Св. Антим

Любопитно Преди 15 минути

Тя е първата жена с такова служение, упомената в Новия Завет

Вулканът Килауеа изригна отново, лава на 100 метра височина

Вулканът Килауеа изригна отново, лава на 100 метра височина

Свят Преди 34 минути

Килауеа е един от най-активните вулкани в света

<p>Демон, развратник, чудотворец: Убийството на най-мразения човек в Русия&nbsp;</p>

Демон, развратник, чудотворец: Убийството на Григорий Распутин - най-мразения човек в Русия

Свят Преди 1 час

От беден сибирски селянин, който не можел да чете и пише, той се превръща в религиозен водач и придобива ореол на светец, заобиколен от царски особи и власт

5 храни, които могат естествено да понижат кръвното налягане

5 храни, които могат естествено да понижат кръвното налягане

Любопитно Преди 1 час

За хората с високо кръвно налягане, експертите препоръчват редовни упражнения, поддържане на здравословно тегло, отказване от тютюнопушене и балансирано хранене

Снимката е илюстративна

Лъже ли Кремъл за напредъка си в Украйна?

Свят Преди 1 час

Руското военно ръководство разкрасява данните за военните си успехи в Украйна: те са с една трета по-високи от реалните, твърдят във Вашингтонския Институт за изследване на войната

Google се спаси от наказание да продаде Chrome

Google се спаси от наказание да продаде Chrome

Технологии Преди 1 час

Интернет гигантът избегна най-тежките мерки в загубеното дело за монопол

Мерц: Путин е военнопрестъпник, няма място за снизходителност

Мерц: Путин е военнопрестъпник, няма място за снизходителност

Свят Преди 8 часа

Мерц: ЕС не носи отговорност за решенията за военна подкрепа за Киев

Ужас, свлачище погълна над 1000 души в Судан

Ужас, свлачище погълна над 1000 души в Судан

Свят Преди 10 часа

Местен фермер разказа, че в последните седмици валежите били изключително интензивни

Протест затвори "Ботевградско шосе" в София

Протест затвори "Ботевградско шосе" в София

България Преди 11 часа

Протестът е срещу кариера за добив и преработка на строителни материали

Израел започна мобилизация за офанзивата в град Газа

Израел започна мобилизация за офанзивата в град Газа

Свят Преди 12 часа

Според последната информация на властите в Газа от началото на войната са загинали 63 557 палестинци

Кървава драма във Франция, нападател мушка хора, убиха го

Кървава драма във Франция, нападател мушка хора, убиха го

Свят Преди 13 часа

Нападателят е атакувал най-малко петима души

Акция на ГДБОП с Швейцария срещу трафик на хора

Акция на ГДБОП с Швейцария срещу трафик на хора

България Преди 14 часа

Иззети са вещи, документи и информация от електронни устройства

Федерален съд блокира решението на Тръмп за изпращане на войски в Лос Анджелис

Федерален съд блокира решението на Тръмп за изпращане на войски в Лос Анджелис

Свят Преди 14 часа

Федерален съдия в Калифорния постанови, че решението на Тръмп нарушава закона „Posse Comitatus“, който ограничава използването на военни сили за вътрешни въпроси

Путин към Вучич: Готови сме за съвместна работа

Путин към Вучич: Готови сме за съвместна работа

Свят Преди 14 часа

Вучич: Всички руски компании са добре дошли

Ердоган: Русия и Украйна все още не са готови

Ердоган: Русия и Украйна все още не са готови

Свят Преди 14 часа

Ердоган: С Путин обсъдихме какви са заключенията му от срещата с Доналд Тръмп

Ново силно земетресение удари Афганистан

Ново силно земетресение удари Афганистан

Свят Преди 15 часа

Епицентърът на земетресението е бил на 34 километра североизточно от град Джалалабад

Всичко от днес

От мрежата

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg

Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

dogsandcats.bg
1

Включи се в нашето рап предизвикателство и играй за вълнуващи награди!

sinoptik.bg
1

Късно лято през септември

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 3 септември, сряда

Edna.bg

Сандвич от тиквички

Edna.bg

Официално: ЦСКА обяви ново попълнение

Gong.bg

Григор Димитров се завърна на корта (ВИДЕО)

Gong.bg

Пожар в склад за олио в "Илиянци"

Nova.bg

Русия, Китай и Индия на среща в Тиендзин: Ново предизвикателство пред САЩ

Nova.bg