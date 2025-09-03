Свят

Демон, развратник, чудотворец: Убийството на Григорий Распутин - най-мразения човек в Русия

От беден сибирски селянин, който не можел да чете и пише, той се превръща в религиозен водач и придобива ореол на светец, заобиколен от царски особи и власт

3 септември 2025, 06:25
Демон, развратник, чудотворец: Убийството на Григорий Распутин - най-мразения човек в Русия
Т оку-що е минало полунощ в руската столица Санкт Петербург. Улиците са пусти, температурите са под нулата, а градът спи. Но в един дворец в центъра се подготвя празненство – парти само за един човек. Специалният гост е на път и трябва да пристигне след минути. В същото време в двореца тортите и виното вече са внимателно отровени. Гостът върви право в капан.

Тази нощ група мъже от висшето общество изпълняват план да убият и да се отърват от Григорий Распутин – мистичният лечител, превърнал се в най-мразения човек в Русия.

Кой беше Григорий Распутин?

Малцина са живели толкова необикновен живот, колкото Григорий Распутин. От беден сибирски селянин, който не можел да чете и пише, той се превръща в религиозен водач и придобива ореол на светец, заобиколен от царски особи и власт.

Распутин расте в малко село в Сибир и дълго време води обикновен живот – работи във фермата, жени се и има деца. Но на 28 години животът му рязко се променя. Религията завладява ежедневието му и той напуска дома си и семейството си, за да тръгне на поклонничество.

Скитайки от град на град, привлича малки групи последователи, които се молят с него и слушат проповедите му. Навсякъде пленява и свещеници, и селяни с харизмата си и необичайната си дарба да „лекува“ хората.

Издигането на Распутин

През 1905 г. вече е натрупал репутация на чудотворец, което го отвежда до върховете на властта. Императрицата на Русия го вика да помогне на сина ѝ, болен от хемофилия. Распутин го лишава от лекарствата му, започва да се моли и по чудо момчето оздравява.

Това печели доверието на най-влиятелната жена в страната. Скоро императрицата става негов близък приятел и разчита на него за съвети.

Но зад образа на „светец“ се крие и друга страна. Распутин е обичал алкохола и жените.

През 1915 г. полицията започва тайно наблюдение на живота му. Докладите описват почти ежедневни срещи с проститутки или свои последователки, шумни пиянски събирания и безкрайни скандали.

Въпреки това остава близък с императрицата, а влиянието му расте дотолкова, че започва да се меси в политиката, да препоръчва министри и да дава съвети по военни въпроси.

Общественото недоволство

Обществото се обръща срещу Распутин. Все повече хора смятат, че царят и императрицата са негови марионетки. Тогава медиите нямали право да съобщават за това, но когато ситуацията станала по-напрегната, вестниците доброволно плащат глоби за цензура, само за да пишат за влиянието на Распутин върху Русия.

През ноември 1916 г. политикът Владимир Пуришкевич изнася пламенна реч в парламента, осъждайки Распутин. Това е първият толкова открит и публичен изблик на омраза към него. Сред слушателите в този ден е и Феликс Юсупов – човекът, който скоро ще стане един от организаторите на убийството.

Планът на Юсупов да убие Распутин

Въпреки че самият той беше част от кралското семейство, Юсупов презираше всичко, което Распутин представляваше. За него лечителят беше дявол, който трябваше да бъде елиминиран, за да се спаси Русия.

Той се свързва с Пуришкевич и скоро двамата се оказват на едно и също мнение. Само седмица по-късно те се срещат на влака на Пуришкевич, паркиран на близката гара. Юсупов е довел княз Димитри Павлович, братовчед на царя, д-р Лазоверт – стар военен приятел, и лейтенант Сергей Сухотин. Същата вечер петимата измислят плана за примамване и убийство на Распутин.

В избраната нощ групата се събира в двореца на Юсупов в центъра на града. В 1:00 сутринта Юсупов тръгва да вземе Распутин, придружаван от д-р Л., облечен като шофьор. Когато се връщат в двореца, д-р Л. паркира близо до входа, за да скрие Распутин от улицата.

Тъй като Распутин разполага с три охранителни агенции, бандата очаква, че шпионите могат да следят всяко негово движение. След като влизат в двореца, д-р Л. се присъединява към останалите на горния етаж, докато Юсупов и Распутин слизат в мазето, превърнато в трапезария. Дебелите бетонни стени гарантират, че никой няма да чуе писъци или изстрели.

По време на „партито“ Юсупов предлага на Распутин торти и вино, примесени с мощна отрова с цианид, която според плана трябва да го убие за 15 минути. След това бандата планира да изгори дрехите му, да транспортира тялото с влака на Пуришкевич и да го хвърли в ледената река, за да не бъде открито.

За да го примамят, Юсупов започва да симулира сърдечни болки и посещава Распутин за „лечение“. През следващия месец двамата се срещат няколко пъти, а Распутин винаги настоява да се срещне със съпругата на Юсупов, 21-годишната Ирина. Юсупов използва това като примамка – казва, че тя ще организира парти на 29-ти и кани Распутин да присъства, за да се запознаят.

Нощта на убийството

Нощта настъпва. В 23:00 улиците са празни, температурата е под нулата. Пуришкевич напуска влака си в 23:15 и чака да бъде взет. В 23:50 д-р Л. пристига, и заедно се отправят към двореца.

Портите на страничния вход са затворени, така че Пуришкевич влиза през главния вход пеша, докато д-р Л. обикаля, за да отвори портите. Те се срещат с другите трима мъже в трапезарията, подготвена с торти и напитки.

Распутин, казал на Юсупов, че охраната му ще напусне апартамента едва след полунощ, оставя бандата с малко време за действие. Д-р Л. слага отрова в тортите и виното, след което всички чакат пристигането на госта.

Около 00:15 Юсупов и д-р Л. тръгват да вземат Распутин. 45 минути по-късно колата спира пред двореца. Юсупов и Распутин влизат в трапезарията, докато д-р Л. се връща на горния етаж.

След половин час Юсупов съобщава на останалите, че Распутин не яде и не пие нищо. Времето минава, но отровата не действа. Юсупов се връща долу и вдига пистолет, решен да завърши делото.

Убийството на Распутин

След кратко време се чува силен трясък – тялото на Распутин пада на пода. Той все още мърда слабо, но бандата е уверена, че е мъртъв.

Трима мъже се отправят към влака на Пуришкевич, за да унищожат доказателствата. Лейтенант С., приличащ на Распутин, носи палтото му, за да заблуди евентуални наблюдатели.

Юсупов и Пуришкевич обработват останалото, но изведнъж чухa стъпки от долния етаж – Распутин залита из двора, опитвайки се да избяга. Пуришкевич стреля по него и след няколко изстрела най-накрая го убива.

Тялото на Распутин е върнато вътре, увито в завеса. Планът се е провел хаотично, но целта е постигната.

И така сложиха увитото тяло на Распутин в задната част на колата и тръгнаха на път.  За да избегнат подозрението, те караха бавно, като в крайна сметка напуснаха града и пристигнаха на Петровския мост.

Без да губят повече време, те завързаха няколко тежести за тялото му и го хвърлиха в дупка в леда заедно с палтото и обувките му.

Беше 5 сутринта и бандата най-накрая се върна в двореца, само за да открие, че са оставили другата обувка на Распутин и петна от кръв по целия двор.

Всички мъже се върнаха по домовете си, уморени от делото.

Търсенето на Распутин

Само два дни по-късно на Петровския мост е открита кръв и е намерен ботуш, стърчащ от леда.

Полицията започнала да претърсва надолу по реката и бързо се натъкнала на тялото на Распутин, замръзнало под леда.

Беше и ясно кой е извършил убийството - петимата мъже не бяха прикрили следите си добре. Всички знаеха къде е бил Распутин онази нощ.

Въпреки това царят смята, че арестуването на някой от тях може да засили и без това напрегнатата политическа сцена в цяла Русия.

Павлович, д-р Л. и лейтенант С. в крайна сметка напускат Русия.Пуришкевич остава в Русия, но умира само няколко години по-късно.

Юсупов, човекът зад всичко, е заточен и прекарва остатъка от живота си във Франция със съпругата си Ирина.

