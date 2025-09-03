Русия отрече обвинения в подслушване на правителството в Аржентина

Р усия отрече предположенията на аржентински представители, че може да е участвала в операция по подслушване, целяща да опетни правителството на президента Хавиер Милей преди парламентарни избори, предаде Ройтерс.

Аржентински съдия в понеделник забрани на медиите да публикуват аудиозаписи, направени в президентската резиденция „Каса Росада“, вероятно на Карина Милей, сестрата на президента и началник на неговия кабинет.

Министерството на сигурността на Аржентина подаде наказателна жалба, в която се твърди, че са правени незаконни записи на правителствени служители, включително на Карина Милей, като част от операция за очерняне на правителството. Министерството заяви, че политическата опозиция е участвала, но също така намекна за участието на Русия, обвинявайки жители на Аржентина от руски произход в „извършване на действия за оказване на влияние върху населението в полза на геополитическите интереси на Русия“.

Говорител на Милей в социалната мрежа „Екс“ също така предположи, че руски оперативни агенти може да са участвали в записите и в „по-широк заговор“, свързан с политическата опозиция на Милей, както и в „дезинформационна кампания за сваляне на правителството“.

Руското посолство отрече всякакво участие и отхвърли „публичните спекулации“, че разузнавателните му служби са записвали телефонни разговори в „Каса Росада“.

„Не са предоставени доказателства в подкрепа на тези твърдения. Желанието да се виждат „руски шпиони“ на всеки ъгъл е ирационално и разрушително“, заяви посолството на Русия в Буенос Айрес.

🇦🇷⭕ Milei consigue que un juez prohíba la difusión de audios de su hermana grabados en la Casa Rosada



El Gobierno argentino denuncia una operación de espionaje ilegal realizada por “personas ligadas a servicios de inteligencia rusos”



🔗📲: https://t.co/AyLFVlqQDK pic.twitter.com/mwXEgKCVFA — EL PAÍS América (@elpais_america) September 2, 2025

Правителството на Милей е изправено пред обвинения в корупция, след като през август в новинарските медии изтече серия от аудиозаписи, в които гласът на лице, за което се твърди, че е бившият ръководител на аржентинската Агенция за хора с увреждания, описва схема за подкуп, за която той твърди, че е замесена Карина Милей.

Федерален съдия започна наказателно разследване по обвиненията в подкуп.

Скандалът избухна преди ключовите междинни избори през октомври, които са възможност за Милей да разшири правителството си от сегашното му малцинство. Междинните избори са предшествани от местни избори в провинция Буенос Айрес на 7 септември, в която в момента доминира перонистката опозиция.