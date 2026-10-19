Паулина Порижкова разкри възрастта, на която е станала „невидима“

Т я беше сред най-желаните жени в света, украсяваше кориците на световните списания и дефилираше за най-големите модни къщи. Днес, на 61 години, Паулина Порижкова е отново щастливо омъжена за телевизионния сценарист Джеф Грийнщайн (62 г.), но пътят ѝ до тази любов разкрива една сурова истина за възрастта и суетата, съобщава People.

В откровено интервю световноизвестният модел разкрива шока, който е изпитала, когато на 58 години изведнъж е станала „невидима“ за срещуположния пол.

„Бях в приложението за запознанства Raya в продължение на пет години и за цялото това време имах... може би четири съвпадения! По-възрастните жени са абсолютно невидими там“, споделя Порижкова.

От най-желаната жена в града до пълно игнориране

Паулина разказва, че усещането за невидимост я е преследвало не само в онлайн пространството, но и на живо.

„Знам, че хората не ми вярват. Казват ми: „О, ти си Паулина Порижкова, как е възможно?“. Но просто елате с мен на някое парти и вижте как мъжете на моята възраст подминават мен и отиват да черпят питие 30-годишно момиче“, откровена е тя.

За жена, свикнала да бъде в центъра на вниманието, промяната е била истински изпит: „След развода ми си мислех, че ще имам куп срещи. А после се запитах: „Чакай, но с кого?“. Да преминеш от най-сексапилното момиче в града до невидима 58-годишна жена беше огромен шок“.

Любов като по сценарий след 60-ата година

За щастие, съдбата има друг сценарий. В същото приложение за запознанства тя среща Джеф Грийнщайн - сценарист на култови комедийни сериали като „Приятели“ (Friends) и „Уил и Грейс“ (Will & Grace). За разлика от повечето си връстници, той съзнателно е настроил филтъра си за търсене за жени между 52 и 60 години.

Връзката им започва с безкрайни разговори по FaceTime - първо на чаша чай, после на вино и накрая на текила. Две години по-късно двамата вдигат романтична сватба в Италия.

„Тя е най-интелигентният и четящ човек, когото познавам. Говори четири езика, има страхотно чувство за хумор и е дяволски секси“, казва влюбеният Грийнщайн за новата си съпруга.

Историята на Паулина е доказателство, че истинската любов няма възраст - дори когато светът на бързите срещи опитва да я заличи.