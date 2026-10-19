Свят

Протестиращи блокираха Лувъра

Студенти затвориха входовете на световноизвестния музей в знак на подкрепа към протестиращите гимназисти. Демонстрациите във Франция продължават на фона на напрежение заради условията в училищата, действията на полицията и поскъпването на живота

Василена Василева Василена Василева

19 октомври 2026, 12:27
Протестиращи блокираха Лувъра
Източник: БГНЕС

П ротестиращи блокираха входовете на музея „Лувър“ в Париж в понеделник в подкрепа на националното протестно движение на гимназистите и срещу „полицейските репресии“. Това съобщиха пред AFP ръководството на музея и синдикални организации.

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Заради демонстрацията, организирана от студенти от Училището към Лувъра (École du Louvre), музеят не успя да отвори врати в обичайния час, съобщиха от ръководството. По данни на френски медии студентите използват световноизвестния музей като място, чрез което да привлекат общественото внимание към исканията на протестиращите ученици.

„С гордост обявяваме, че блокираме най-големия музей в света“, гласи листовка, поставена пред сградата, цитирана от AFP.

  • Защо протестират френските гимназисти

Протестното движение започна в средата на септември и постепенно се разпространи в различни части на Франция. Гимназисти блокираха входовете на училища и организираха демонстрации заради недостиг на учители, претоварени учебни програми, лошо поддържани класни стаи и сгради, които не са пригодени към високите температури.

Според AFP в началото на октомври стотици училища бяха частично или напълно затворени заради протестите. Впоследствие към движението се присъединиха студенти, преподаватели и синдикални организации.

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Недоволството се засили след инциденти по време на демонстрациите и обвинения, че полицията използва прекомерна сила срещу непълнолетни участници. Съобщено беше за тежко ранени младежи, включително за ученик, загубил ръката си след инцидент с полицейска шокова граната. Френските власти започнаха проверки по сигнали за полицейско насилие.

На 13 октомври десетки хиляди души участваха в демонстрации в цялата страна в подкрепа на учениците. Според данни на френското Министерство на вътрешните работи тогава в протестите са се включили около 161 500 души, повече от два пъти спрямо предходната национална мобилизация, за която ведомството отчете 71 500 участници.

Правителството обеща допълнителни преподаватели за училищата с най-сериозни проблеми, но протестиращите заявиха, че мерките не отговарят на исканията им. Премиерът Себастиен Льокорню обеща до края на октомври да бъде представен план за справяне с кризата.

  • Безредици и арести в цяла Франция

През уикенда напрежението ескалира. На 17 октомври демонстрациите срещу поскъпването на живота и в подкрепа на протестиращите ученици прераснаха в сблъсъци с полицията в Париж и други френски градове. Съобщено беше за подпалени автомобили, пожари, вандализъм и разграбени магазини. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу част от демонстрантите.

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По данни на AFP профсъюзът CGT оцени броя на участниците в протестите в цялата страна на около 500 000 души. Властите не предоставиха веднага собствена обща оценка.

Според информация на френски и международни медии безредиците поставиха под натиск силите на реда в Париж, Марсилия, Лион и Бордо. В Марсилия демонстранти атакуваха сградата на кметството, а в Лимож избухна пожар в общинска сграда.

На 19 октомври Ройтерс съобщи, че френският президент Еманюел Макрон е отказал да приеме оставката на вътрешния министър Лоран Нунес след критиките към действията на полицията и подготовката за протестите. Макрон е поискал от министъра да въведе нови оперативни подходи за силите на реда.

По информация на британския вестник The Guardian броят на арестуваните във връзка с безредиците е надхвърлил 2400 души. Властите са изправени пред критики заради недостатъчната подготовка за мащаба на демонстрациите и затрудненията при овладяването на разпръснати групи от участници.

Тежки безредици във Франция: Близо 1200 души са арестувани, 150 полицаи са ранени
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Тежки безредици във Франция
Тежки безредици във Франция
Тежки безредици във Франция
Тежки безредици във Франция
  • Политическо напрежение преди президентските избори

Протестите поставят френското правителство под натиск няколко месеца преди президентските избори през 2027 г. Макрон осъди насилието, но демонстрантите продължават да настояват за подобряване на условията в образованието и за отговорност при случаите на полицейска сила.

Властите разграничават исканията на учениците от действията на хората, участвали в грабежи и нападения срещу обществени сгради. Правителството обвини крайнолеви групи, че се възползват от протестното движение, докато критиците на полицията настояват за независимо разследване на случаите на насилие.

Редактор: Василена Василева
Източник: AFP, Le Monde, TF1, Reuters и The Guardian    
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