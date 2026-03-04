България

Спор в НС между ИТН и ПП-ДБ предизвика неявяването на министър Христанов в парламента за изслушване по кадрови назначения

В началото на заседанието Рая Назарян уведоми за постъпило писмо, в което министърът информира, че поради ангажименти не може да участва в изслушването

Обновена преди 2 часа / 4 март 2026, 07:04
Източник: БТА

С пор в пленарната  зала между ИТН и ПП-ДБ предизвика неявяването на служебния земеделски министър Иван Христанов в Народното събрание за изслушване във връзка с назначения във ведомството. То беше поискано от "Има такъв народ". В началото на заседанието тази сутрин председателят на парламента Рая Назарян уведоми за постъпило писмо, в което министърът информира, че поради ангажименти не може да участва в изслушването. Последва и декларация на ИТН с искане за неговата оставка.

По-късно, след гласуването по законопроект на "Морал, единство, чест" , Станислав Балабанов(ИТН) взе думата и съобщи, че са ходили в министерството на земеделието, за да зададат въпросите си към служебния министър, но не са го открили там.

Явор Божанков  от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) обвини ИТН, че атакуват Христанов. Божанков повдигна и друга тема - за присъствието на журналист в сградата на парламента, който, по думите му, провокирал него и други депутати от ПП-ДБ и срещу когото неведнъж самият той е подавал сигнали. Отговорихте ми, че му е наложена забележка, след нея поведението му стана два пъти по-арогантно, обърна се той към Рая Назарян.

Председателят на Народното събрание обясни, че г.н Христанов е бил поканен още в понеделник за изслушване по въпроси, които засягат цялото общество. Щеше да бъде по-коректно да бъдем уведомени  навреме за неговото отсъствие, подчерта тя. Неявяването на служебните министри в пленарна зала да отговарят създава напрежение, аз съм убедена, че всеки един от тях може да дойде и да отговори по всички поставени към тях въпрос, изтъкна Назарян. По отношение на казуса с журналиста тя каза, че е имало проверка, множество разговори с него и че той влиза абсолютно легално в сградата на НС. Имало е обаче и показания в друга посока, че Божанков не по-малко го е провокирал. провокирате го, обърна се тя към Божанков. Вие имате личен конфликт с въпросния журналист, сега Вашите лични неща стават проблем на НС, защото Вие сте народен представител, а той – журналист, добави Назарян. Ще продължим да обсъждаме този въпрос, никой не може да си позволява арогантно поведение, категорична е председателят на парламента. 

Надежда Йорданова (ПП-ДБ)  коментира, че проблемът, повдигнат от  колегата ѝ, Явор Божанков, далеч не е личен. Това лице преди малко провали брифинг на нашата парламентарна група,  настояваме да продължи проверката за него, да се вземат мерки, в т.ч. и да се прекрати акредитацията му, заяви тя.

Рая Назарян, на свой ред обеща, че ще назнача нова проверка. Това, което казвате, че се е случило, е недопустимо, посочи тя.

Източник: БТА, Теодора Цанева    
Откриха човешки кости край село Понор
Откриха човешки кости край село Понор

Преди 16 часа
Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания
Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания

Преди 18 часа
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие

Преди 17 часа
Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме
Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме

Преди 16 часа
