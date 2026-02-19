България

Депутатите изслушаха ръководството на АЕЦ "Козлодуй"

Управлението на доставките за компоненти за АЕЦ „Козлодуй“ става много сложно, каза Иван Андреев в парламента

19 февруари 2026, 06:35
Депутатите изслушаха ръководството на АЕЦ "Козлодуй"
Източник: БТА

У правлението на доставки за компоненти и части за АЕЦ „Козлодуй“ става много сложно в сегашната ситуация. Това каза изпълнителният директор на централата Иван Андреев в отговор на въпрос от парламентарната група на „МЕЧ“ в пленарна зала на Народното събрание.

Депутатите изслушаха Иван Андреев относно „потенциални нарушения на нормативната и законовата уредба, свързани с промяна на проектно оборудване и използване на несертифицирани компоненти в АЕЦ "Козлодуй", довели до нужда от три извънредни спирания на 6-ти блок, създаващи риск за енергийната и националната сигурност на Република България и загуби на десетки милиони евро“, с вносители от парламентарната група (ПГ) на „Възраждане“.  

Ръководителят на атомната електроцентрала добави, че правят всичко възможно, за да намират алтернативни технически решения, но уточни, че не за всяко нещо може да се намери алтернатива. 

По-рано той заяви, че до употребата на алтернативно техническо решение, в случая на комплекти мембранни предпазни устройства, се стига в резултат на затруднения с доставки на устройства от Русия.

Андреев говори и за съществуващия кадрови проблем, включително и за ръководни позиции. 

Изпълнителният директор определи работата и системите в АЕЦ-а в момента като "рохко яйце, което трябва да се наблюдава непрестанно". 

В отговора си Андреев посочи още, че се надява процесът на предоставяне на дерогация за електроцентралата да стане много по-гладък занапред. 

Персоналът на АЕЦ „Козлодуй“ не може да бъде обвинен в нехайство и немарливост, категоричен бе Иван Андреев.

Той изтъкна още, че персоналът на атомната електроцентрала е сертифициран и политика на ръководството е да разполага с подготвени кадри на съответните длъжности.

Относно подмяната на дефектиралите компоненти, довели до принудителните спирания, Иван Андреев каза, че всички действия на ремонтния персонал са описани надлежно. 

На 14 февруари от централата съобщиха, че шести блок на АЕЦ „Козлодуй” предстои да бъде спрян за подмяна на дефектирало предпазно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, която е разположена в конвенционалната, неядрена част на блока. На 24 декември 2025 г. шести блок беше въведен в паралел след спиране заради повреда на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината.  

Източник: Делян Петришки, БТА    
НС АЕЦ Козлодуй шести блок спирания изслушвания
